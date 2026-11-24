Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT về Quy chế đào tạo trình độ đại học, với nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến đánh giá kết quả học tập và công nhận tốt nghiệp.

Quy định mới hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, bảo đảm kết quả xếp loại phản ánh đúng năng lực và quá trình học tập của sinh viên.

Sinh viên có điểm tích lũy đạt loại xuất sắc, giỏi sẽ bị hạ 1 bậc xếp loại tốt nghiệp nếu học lại quá 10% tín chỉ hoặc vi phạm liêm chính học thuật. Ảnh: Huyên Nguyễn/Dân trí

Đáng chú ý, theo quy chế mới, sinh viên có kết quả học tập toàn khóa đạt loại giỏi hoặc xuất sắc vẫn có thể bị hạ 1 bậc xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong 3 trường hợp: có khối lượng học phần phải học lại vượt quá 10% khối lượng học tập chuẩn của chương trình đào tạo; bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian học; vi phạm quy định về liêm chính học thuật, liêm chính khoa học.

Như vậy, sinh viên đạt điểm tích lũy loại xuất sắc nhưng có số tín chỉ phải học lại vượt ngưỡng quy định có thể chỉ được công nhận tốt nghiệp loại giỏi. Tương tự, người đạt loại giỏi nhưng thuộc một trong các trường hợp nêu trên sẽ bị hạ xuống loại khá.

So với quy định trước đây tại Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT, ngưỡng học lại dẫn đến việc hạ hạng tốt nghiệp được điều chỉnh từ trên 5% lên trên 10% khối lượng chương trình đào tạo. Tuy nhiên, quy chế mới bổ sung rõ trường hợp vi phạm liêm chính học thuật, liêm chính khoa học là căn cứ để xem xét hạ xếp loại tốt nghiệp.

Quy định này cho thấy việc đánh giá sinh viên không chỉ căn cứ vào điểm số mà còn chú trọng quá trình học tập, ý thức chấp hành kỷ luật và tính trung thực trong nghiên cứu, thực hiện các sản phẩm học thuật.

Về xếp loại kết quả học tập, quy chế tiếp tục sử dụng thang điểm 4 và quy định các mức cụ thể. Theo đó, sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ 3,6 đến 4 được xếp loại xuất sắc; từ 3,2 đến dưới 3,6 là giỏi; từ 2,5 đến dưới 3,2 là khá; từ 2 đến dưới 2,5 là trung bình. Các mức thấp hơn được xếp loại yếu hoặc kém theo quy định.

Bên cạnh đó, sinh viên muốn được công nhận tốt nghiệp phải tích lũy đủ số tín chỉ theo yêu cầu của chương trình đào tạo, có kết quả học tập từ loại trung bình trở lên, không trong thời gian bị kỷ luật đình chỉ học tập tại thời điểm xét tốt nghiệp và đáp ứng các điều kiện khác của cơ sở đào tạo.

Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, sinh viên vẫn được cấp bảng điểm các học phần đã tích lũy theo quy định.

Thông tư số 56/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ năm học 2026-2027. Các cơ sở đào tạo đại học có trách nhiệm rà soát, xây dựng và điều chỉnh quy định nội bộ để triển khai thực hiện, bảo đảm quyền lợi của người học và yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo.