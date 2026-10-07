Học IELTS lúc nào là phù hợp? Góc nhìn từ chuyên gia và 'tứ quý 9.0'

Nhưng chúng ta nên chăng nhìn câu chuyện ở khía cạnh khác?

Giỏi tiếng Anh sớm sẽ có nhiều cơ hội hơn hẳn

Là người có cơ hội đặt chân đến khắp 5 châu (phần lớn nhờ học bổng toàn phần) và giành giải nhất nhiều cuộc thi có yếu tố hội nhập quốc tế, nhà báo Việt Nam đầu tiên được phỏng vấn “Cha đẻ Internet” Vinton Gray Cerf… thạc sĩ Phạm Công Nhật (giảng viên thỉnh giảng báo chí ĐH KHXH&NV ĐHQG TP.HCM, hệ Deakin - Úc) khẳng định phần lớn thành quả trên đều đến từ việc “lận lưng” tiếng Anh từ sớm.

Khi học đúng phương pháp, trẻ sẽ chinh phục tiếng Anh hiệu quả từ sớm và có thời gian cho các môn học khác, rèn luyện sức khỏe - Ảnh: VINH SAN

“Khi bạn sớm đọc được tài liệu cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh thì rõ ràng việc tiếp cận kho kiến thức nhân loại sẽ rộng hơn người chỉ biết một ngôn ngữ. Bài đọc của IELTS kiểm tra khá tốt kỹ năng tư duy logic, tổng hợp và phân tích thông tin. Bài viết của IELTS giúp người học làm quen trước với cách viết học thuật và giúp thích ứng tốt hơn khi viết các bài luận ở bậc đại học trở lên. Phần 3 của kỹ năng nói IELTS để thí sinh trình bày quan điểm của mình trước những vấn đề xã hội, là tiền đề cho năng lực phản biện ở đại học và những cấp học cao hơn”, thầy Nguyễn Đình Bửu Tài (8.5 IELTS, cựu giáo viên một trường chuyên tại TP.HCM) phân tích.

Ông Công Nhật cho rằng đây đều là những kỹ năng “sống còn” trong mắt nhà tuyển dụng khi AI trỗi dậy và điểm GPA loại giỏi, xuất sắc của sinh viên đang ở mức cao kỉ lục.

“Ngoài ra, việc có chứng chỉ IELTS từ sớm giúp giảm bớt học phần tiếng Anh đáp ứng chuẩn đầu vào và đầu ra, người học có nhiều thời gian hơn để “đào sâu” hơn kiến thức chuyên ngành, cơ hội làm thêm và thực tập ở các công ty đa quốc gia rộng mở hơn, việc tìm học bổng du học “nhẹ thở” hơn…”, ông Công Nhật chia sẻ.

Vấn đề là cần chọn đúng phương pháp hiệu quả

Vậy nên chăng thay vì lo lắng với câu hỏi “nên học IELTS từ lúc nào?”, nên chăng chúng ta chuyển sang “có hay không phương pháp học IELTS giúp đạt cùng lúc nhiều mục tiêu?”.

“Tứ quý 9.0 IELTS” nằm trong nhóm biên soạn giáo trình Linearthinking độc quyền tại DOL English - Ảnh: VINH SAN

Một trong những giải pháp được nhiều người tìm đến và công nhận hiệu quả là phương pháp tư duy Linearthinking, được phát triển bởi các cựu học sinh Trường phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM). Đây cũng chính là phương pháp giúp DOL English có “Tứ quý 9.0” (gồm bốn gương mặt giáo viên đạt 9.0 IELTS tuyệt đối), hàng nghìn học viên đạt điểm IELTS trên 7.0 (nhiều bạn trong số này là học sinh cấp II-III, trong đó có bé Trần Đình Hoàng Phúc đạt 8.0 IELTS khi chỉ 10 tuổi và trước đó học trường công lập).

Theo NCS Hà Đặng Như Quỳnh (9.0 IELTS, tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh ĐH Sư phạm TP.HCM) thì phương pháp tư duy Linearthinking được chứng minh cải thiện hiệu quả cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết, giúp người học rèn luyện tư duy logic, hệ thống hóa kiến thức và áp dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên.

"Phương pháp trên được người Việt thiết kế riêng cho người Việt, với sự kết hợp giữa tư duy toán học, kỹ thuật siêu trí nhớ và nghiên cứu về ảnh hưởng của ngôn ngữ mẹ đẻ lên tiếng Anh. Linearthinking là học cách tư duy nên áp dụng được cả các môn như toán lý hóa, là kỹ năng sống dùng được cho cả đời, không chỉ cho một kỳ thi. Và khi học đúng phương pháp thì các sĩ tử cuối cấp sẽ học một được hai, ba, từ đó “nhẹ thở” hơn, tiết kiệm được thời gian để trau dồi sức khỏe, các môn học còn lại", bà Như Quỳnh chia sẻ.

NCS Hà Đặng Như Quỳnh (giám đốc học thuật DOL English) chia sẻ về phương pháp tư duy Linearthinking với 1.100 giáo viên tiếng Anh phường Gò Vấp (TP.HCM) sáng 22-8 - Ảnh: ĐẠT NGUYỄN

Phương pháp cũng nhận được sự tin tưởng từ nhiều cơ quan giáo dục đầu ngành. Cụ thể, vào tháng 4-2025, Trung tâm thông tin và chương trình giáo dục (trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM) đã phối hợp đối tác tổ chức tập huấn về Linearthinking cho hơn 800 giáo viên tiếng Anh từ các trường tiểu học, THCS ở TP.HCM.

Còn trước đó, vào tháng 8/2024, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Báo Giáo dục và Thời đại cùng tổ chức buổi tập huấn với chủ đề tương tự nhằm bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh phổ thông Thành phố Hà Nội tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.