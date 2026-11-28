Tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 chiều 27.11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu chương trình phổ thông tinh gọn, thiết thực, khả thi, không gây quá tải và xáo trộn không cần thiết. Phương án thi phải ổn định, công bố sớm; việc tổ chức thi cần đánh giá đúng năng lực, tránh làm tăng áp lực và chi phí cho gia đình.

Trong mạch yêu cầu ấy, Chủ tịch Quốc hội lưu ý không biến dạy học hai buổi/ngày thành luyện thi, học thêm trong trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên toàn thể Hội thảo. Ảnh: Đại biểu nhân dân

Buổi hai không phải bản sao của buổi một

Hướng dẫn tổ chức dạy học hai buổi được Bộ GD&ĐT ban hành từ ngày 5.8.2025 (Công văn số 4567/BGDĐT-GDPT) đã phân định nội dung: buổi một thực hiện chương trình chính khóa; buổi hai dành cho các hoạt động củng cố để học sinh hoàn thành nội dung học tập và phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ, trong đó có các hoạt động giáo dục STEM/STEAM, văn hóa đọc, giáo dục thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống, hướng nghiệp, phát triển năng lực ngoại ngữ, năng lực số và AI…

Hai buổi có thể bố trí linh hoạt, không mặc định buổi một là sáng, buổi hai là chiều. Nhà trường phải khảo sát nhu cầu học tập của học sinh ở buổi hai, công khai kế hoạch, nội dung và thời khóa biểu; việc bố trí phải phù hợp điều kiện nhà trường và không gây áp lực cho học sinh.

Sự phân định này cho thấy củng cố kiến thức vẫn có vị trí trong buổi hai. Điều cần tránh là để toàn bộ phần thời gian được bổ sung bị cuốn vào làm đề, học trước và chạy theo thứ hạng, khiến những hoạt động giúp trẻ vận động, sáng tạo, giao tiếp tiếp tục bị đẩy ra ngoài thời khóa biểu.

Một học sinh cần được hỗ trợ để hiểu bài; một em khác có thể cần cơ hội chơi thể thao, thực hành nghệ thuật hoặc tìm thấy hứng thú học tập. Nếu mọi nhu cầu đều được trả lời bằng cùng một tập đề, nhà trường đã bỏ qua chính sự khác nhau giữa các học sinh.

Tên gọi chương trình không quyết định quyền thu tiền

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 15.11.2026, quy định hai nhóm hoạt động: giáo dục tăng cường và giáo dục theo nhu cầu người học. Hoạt động giáo dục tăng cường được tổ chức trong thời gian dạy học hai buổi/ngày, không được thu tiền; hoạt động giáo dục theo nhu cầu được tổ chức ngoài thời gian giáo dục chính khóa và tăng cường, trên cơ sở tự nguyện và thực hiện thu phí theo quy định.

Thông tư 85/2026/TT-BGDĐT quy định giáo dục tăng cường trong thời gian học hai buổi/ngày không thu tiền, còn hoạt động theo nhu cầu được tổ chức tự nguyện và thu phí theo quy định. Ảnh: Chinhphu.vn

Việc có đơn vị liên kết hay đặt tên chương trình là ngoại ngữ, STEM, kỹ năng sống cũng chưa đủ để xác định hoạt động được phép thu tiền. Cần căn cứ vào nội dung, thời điểm, cách thức tổ chức và việc hoạt động đó thuộc nhóm giáo dục tăng cường hay giáo dục theo nhu cầu.

Vì thế, điều phụ huynh cần được biết là con học gì, ai phụ trách, hoạt động thuộc phần nhà trường phải bảo đảm hay phần tự nguyện, và việc không đăng ký có ảnh hưởng đến sinh hoạt học tập hay không. Một kế hoạch rõ ràng sẽ giúp gia đình giám sát bằng thông tin, thay vì chỉ nhận thông báo đóng tiền rồi tự đoán.

Học hai buổi chỉ có ý nghĩa khi phần thời gian tăng thêm mở rộng cơ hội trưởng thành của trẻ. Số tiết nhiều hơn chưa tự nó làm nên một ngày học tốt hơn.