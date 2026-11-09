Học giáo dục thường xuyên có được thi Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT?

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Trong kỳ thi THPT năm 2027, nếu con tôi có nguyện vọng đăng ký môn Ngoại ngữ (tiếng Trung) thì có được không? – Lê Minh Trường (minhtruong***@gmail.com).

* Trả lời: Căn cứ Quy chế thi tốt nghiệp THPT, khoản 1 Điều 19 quy định: Đối tượng dự thi gồm: Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX trong năm tổ chức kỳ thi; Người đã hoàn thành Chương trình GDPT/GDTX nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; Người đã có Bằng tốt nghiệp THPT dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh; Người đã có Bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh".

Điểm b khoản 2 Điều 19 quy định điều kiện dự thi: Đối tượng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 19 phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ GDĐT".

Tại khoản 2 Điều 20, có nêu: Đăng ký môn thi: Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải đăng ký dự thi môn Ngữ văn, môn Toán và 1 bài thi tự chọn gồm 2 môn thi trong số các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ Nông nghiệp, Ngoại ngữ. Thí sinh chọn 2 môn thi của bài thi tự chọn trong số các môn đã được học ở lớp 12. Thí sinh được đăng ký tự do môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

Thí sinh thuộc đối tượng quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 19 Quy chế này chỉ đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.

Như vậy, nếu con bạn là học viên tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên, không được học môn Ngoại ngữ ở lớp 12 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên nên không được đăng ký thi môn Ngoại ngữ (tiếng Trung Quốc) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với mục đích xét công nhận tốt nghiệp THPT.

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