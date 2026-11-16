Học giả Trung Quốc kỳ vọng Việt Nam tạo cầu nối giữa hai năm APEC

Trao đổi với phóng viên trước chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại Thâm Quyến và làm việc song phương tại Trung Quốc, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình nêu 3 kỳ vọng về đóng góp của Việt Nam tại diễn đàn lần này.

Chia sẻ kinh nghiệm tăng trưởng xanh và bao trùm

Kỳ vọng đầu tiên của Giáo sư Thành Hán Bình là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam với các nền kinh tế thành viên APEC. Theo ông, kết quả tăng trưởng thời gian qua của Việt Nam đã vượt kỳ vọng của nhiều người và đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Những chính sách và cách làm của Việt Nam có thể mang lại kinh nghiệm tham khảo thiết thực, nhất là với các nền kinh tế có điều kiện tương đồng và các nước có thu nhập trung bình.

Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Đại học Công nghiệp Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Học giả Trung Quốc đánh giá cao việc Việt Nam coi trọng hợp tác đa phương, thúc đẩy phát triển bao trùm và nâng cao chất lượng tăng trưởng theo hướng xanh. Ông dẫn lại những ưu tiên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập trong chuyến thăm Nhật Bản vừa qua, gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Đây đều là những lĩnh vực các nền kinh tế đang tìm kiếm giải pháp, đồng thời là những hướng phát triển Việt Nam đang tích cực triển khai.

Tạo tính liên tục từ Thâm Quyến đến Phú Quốc

Kỳ vọng thứ hai là chuyến công tác sẽ tạo thêm cơ hội để Trung Quốc và Việt Nam trao đổi kinh nghiệm tổ chức, phối hợp về nội dung và duy trì tính liên tục giữa hai năm APEC. Theo Giáo sư Thành Hán Bình, Trung Quốc có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quốc tế quy mô lớn, trong khi công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế.

Ông kỳ vọng Việt Nam sẽ tổ chức một kỳ hội nghị tiết kiệm, xanh và hiệu quả, để lại ấn tượng tốt đẹp với các nền kinh tế tham dự. Theo ông, sự phối hợp giữa hai nước chủ nhà kế tiếp nhau còn có thể góp phần củng cố niềm tin, tăng tính ổn định và khả năng dự báo của môi trường hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương.

Đóng góp sáng kiến về quản trị trí tuệ nhân tạo

Kỳ vọng thứ ba của Giáo sư Thành Hán Bình là Việt Nam sẽ đưa ra những sáng kiến cụ thể để giải quyết các thách thức chung của khu vực. Ông đặc biệt quan tâm đến quản trị AI, lĩnh vực mà tốc độ phát triển công nghệ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về xây dựng các quy tắc và khuôn khổ quản trị phù hợp. Theo ông, Việt Nam có thể chủ động đóng góp và phối hợp với Trung Quốc thúc đẩy xây dựng các quy tắc chung.

Ông cũng đánh giá tích cực đề xuất của Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc về khả năng thiết lập cơ chế kết nối giữa APEC và các ủy ban liên quan. Theo ông, đề xuất này có thể tăng cường phối hợp trong khuôn khổ APEC, củng cố niềm tin vào hợp tác đa phương và tạo điều kiện để các nền kinh tế cùng xử lý những vấn đề chung.

Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng mục tiêu của hợp tác khu vực là mang lại lợi ích cho các bên tham gia. Từ Thâm Quyến năm 2026 đến Phú Quốc năm 2027, ông kỳ vọng sự phối hợp giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ góp phần duy trì đà hợp tác của APEC. Việc đảm nhiệm vai trò chủ nhà năm 2027 cũng là dịp để Việt Nam giới thiệu hình ảnh một đất nước cởi mở, năng động, đổi mới, thịnh vượng, ổn định và an toàn, đồng thời thể hiện những đóng góp của mình đối với phát triển khu vực.