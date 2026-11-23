Giáo sư Hứa Lợi Bình, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là nhận định của Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyên gia về các vấn đề quốc tế, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, chung quanh kết quả chuyến công tác đến Trung Quốc tham dự Tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 33 và làm việc song phương tại các tỉnh Quảng Đông, Vân Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như những triển vọng mở ra từ việc Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC 2027.

Theo Giáo sư Hứa Lợi Bình, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc lần này hết sức thành công với những kết quả phong phú, thể hiện trước tiên ở cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Đây là cuộc trao đổi chiến lược giữa nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam, đề ra đường hướng cho hợp tác thực chất, nhất là kết nối và hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực giữa hai nước trong giai đoạn sắp tới.

Nhấn mạnh sự coi trọng cao độ của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với hợp tác, giao lưu địa phương hai nước, Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông, hợp tác giữa các địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển hóa những nhận thức chung cấp cao thành hành động và kết quả cụ thể trên thực tế.

Chặng đầu tiên trong chuyến công tác đến tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một địa phương có sự bổ trợ rất rõ nét với Việt Nam. Ngoài ra, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã lựa chọn đến tỉnh Vân Nam, với trọng tâm là thúc đẩy kết nối hạ tầng, nhất là đường sắt xuyên biên giới với Việt Nam. Chuyến công tác đã có tác dụng thúc đẩy hết sức rõ nét đối với hợp tác giữa Việt Nam và các địa phương này nói riêng, với Trung Quốc nói chung.

Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC nhất định sẽ góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng bền vững tiếp tục có những tiến triển mới, tôi cho rằng, những thành quả hợp tác đạt được tại Thâm Quyến muốn đi vào thực tiễn, cần sự kết nối và trao đổi, điều phối chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc với vai trò là chủ nhà kế tiếp nhau, nhất là trong xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển xanh. Giáo sư Hứa Lợi Bình, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Nói về việc Việt Nam tiếp nối Trung Quốc, trở thành chủ nhà của APEC 2027, Giáo sư Hứa Lợi Bình nhấn mạnh, đây là một sự kiện hết sức quan trọng của ngoại giao Việt Nam, bởi với 21 nền kinh tế thành viên, APEC luôn được coi là động lực của tăng trưởng kinh tế toàn cầu, Việt Nam đã trở thành thành viên quan trọng của APEC, với thành tựu phát triển kinh tế hết sức nổi bật.

"Việc Việt Nam đảm nhận vai trò chủ nhà APEC nhất định sẽ góp phần thúc đẩy đà tăng trưởng bền vững tiếp tục có những tiến triển mới, tôi cho rằng, những thành quả hợp tác đạt được tại Thâm Quyến muốn đi vào thực tiễn, cần sự kết nối và trao đổi, điều phối chiến lược giữa Việt Nam và Trung Quốc với vai trò là chủ nhà kế tiếp nhau, nhất là trong xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, các lĩnh vực chuyển đổi số, phát triển xanh...", Giáo sư Hứa Lợi Bình nhấn mạnh.

Để tăng cường sự phối hợp của hai bên trong APEC và các cơ chế liên kết, hợp tác đa phương, phục vụ sự phát triển của mỗi nước và quan hệ song phương, Giáo sư Hứa Lợi Bình cho rằng, hai bên cần giương cao ngọn cờ chủ nghĩa đa phương, chung tay bảo vệ lợi ích của các nền kinh tế ở Nam bán cầu, nhất là việc thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa trong thương mại và đầu tư, phát triển khoa học-công nghệ mới, hợp tác trong kinh tế số, thông qua việc thúc đẩy xây dựng các quy tắc và thể chế chung cho liên kết kinh tế khu vực.

Phải khẳng định rằng, đăng cai tổ chức Năm APEC không những góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong khu vực, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thể hiện sức hút của ngoại giao đa phương Việt Nam; mà còn sẽ là một cú huých để nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Giáo sư Hứa Lợi Bình, Viện Khoa học xã hội Trung Quốc

Chia sẻ về ý nghĩa của việc Việt Nam lần thứ 3 đăng cai tổ chức Năm APEC, Giáo sư Hứa Lợi Bình nhấn mạnh, nền kinh tế Việt Nam đang trong quỹ đạo tăng trưởng nhanh chóng, tạo tiền đề rất tốt cho việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, từ đó có những bước phát triển đột phá, ngoạn mục.

"Phải khẳng định rằng, đăng cai tổ chức Năm APEC không những góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam trong khu vực, tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thể hiện sức hút của ngoại giao đa phương Việt Nam; mà còn sẽ là một cú huých để nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Bởi các sự kiện của Năm APEC sẽ thu hút các nhà lãnh đạo hàng đầu trên thế giới, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tập trung về Phú Quốc. Điều này có ý nghĩa quan trọng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhất là việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam", Giáo sư Hứa Lợi Bình nhấn mạnh.