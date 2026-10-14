Học giả Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế tại buổi hội đàm ngày 12/10. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc theo lời mời của Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Đánh giá về sự kiện ngoại giao quan trọng này, trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, học giả Thành Hán Bình, Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Chiết Giang (Trung Quốc), nhấn mạnh đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 11/10, Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến Chủ tịch Chính hiệp Trung Quốc Vương Hộ Ninh, hai bên đều đề cập việc bám sát định hướng "6 hơn" để thúc đẩy hợp tác, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược; ngày 12/10, Chủ tịch Quốc hội đã hội kiến Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường, hội đàm với Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Theo Giáo sư Thành Hán Bình, nội dung cốt lõi trong chuyến thăm lần này là Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc dưới sự đồng chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế.

Ông Thành Hán Bình, Giáo sư, Tiến sĩ, Viện trưởng điều hành Viện nghiên cứu khu vực và quốc gia kiêm Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam thuộc Trường đại học Chiết Giang (Trung Quốc). (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Trong bối cảnh thời đại đặc biệt với những cuộc xung đột cục bộ nổi lên, cạnh tranh nước lớn ngày càng nổi cộm, việc hai nước duy trì quan hệ hữu nghị và trao đổi thường xuyên, làm sâu sắc hơn sự giao lưu và hợp tác, chính là một biểu hiện quan trọng của Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. Trong bối cảnh mới hiện nay, định hướng "6 hơn" trong quan hệ Việt-Trung cần được không ngừng đổi mới, củng cố và thúc đẩy.

Chính vì vậy, các cuộc gặp của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng và thiết thực. Những thành quả quan trọng của chuyến thăm thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm cao và thái độ thiết thực, cầu thị của cơ quan lập pháp hai nước.

Theo quan sát của Giáo sư Thành Hán Bình từ những nội dung hội kiến, hội đàm và gặp gỡ song phương trong chuyến thăm, ông nhận định, hiện nay, toàn thể nhân loại đang đứng trước những cơ hội và thách thức chung đến từ trí tuệ nhân tạo (AI)...; đồng thời, đối mặt xu thế chủ nghĩa đơn phương, sức ép cạnh tranh thương mại. Là hai quốc gia kiên trì ủng hộ chủ nghĩa đa phương, trong tương lai, Trung Quốc và Việt Nam có thể triển khai hợp tác chuyên môn hóa trong các lĩnh vực mới này, tìm tòi và trao đổi về lập pháp và quản trị xã hội.

Chuyến thăm là minh chứng cho sự duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai nước, sự ổn định cao của quan hệ song phương trước sự bất định của thế giới hiện nay.... Đây chính là biểu hiện sinh động của Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong hiện thực. Giáo sư Thành Hán Bình, Trường đại học Chiết Giang (Trung Quốc)

Cơ quan lập pháp hai nước cũng sẽ đưa các vấn đề về thương mại, kiểm dịch, đường sắt, quy tắc cửa khẩu vào nghị trình trao đổi nghị viện, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân thông qua hợp tác cùng thắng, thúc đẩy hòa bình và ổn định ở khu vực.

Giáo sư Thành Hán Bình cho rằng, chuyến thăm là minh chứng cho sự duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa hai nước, sự ổn định cao của quan hệ song phương trước sự bất định của thế giới hiện nay; khẳng định, dù thế giới có thay đổi như thế nào, hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều lấy phát triển và thịnh vượng làm mục tiêu phấn đấu, kiên trì cầm quyền vì dân, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, thúc đẩy một thế giới được quản trị công bằng, đề cao chính nghĩa. Đây chính là biểu hiện sinh động của Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược trong hiện thực.

Giáo sư Thành Hán Bình đặc biệt chú ý đến việc Việt Nam công bố thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Khánh Hòa, ngay trong thời gian diễn ra chuyến thăm. Ông cho rằng, đây là một món quà đặc biệt ý nghĩa trong Năm Hợp tác du lịch Trung Quốc-Việt Nam 2026-2027, sẽ góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy qua lại và giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là việc học tập, nghiên cứu, trao đổi giữa giới trẻ, qua đó củng cố nền tảng dân ý cho quan hệ song phương, phát huy giá trị bền vững của tình hữu nghị Trung-Việt.