Học Diệp Lâm Anh cách nấu bún ốc chuẩn vị Hà Nội

Nhân lúc "nhớ các món vỉa hè Hà Nội", Diệp Lâm Anh trổ tài làm bún riêu ốc - niềm tự hào của ẩm thực Hà thành. Diễn viên cho biết ốc nhồi sau khi sơ chế sạch, cô đem hấp chín rồi khều lấy phần nhân, xào sơ và nêm nếm gia vị cho thấm. Đậu hũ cắt miếng vừa ăn, chiên giòn. Cua xay bóp kỹ với nước cho tan thịt, để lắng rồi lọc lấy nước, đun ở lửa vừa cho đến khi riêu cua đóng tảng, nổi lên trên, đem vớt để riêng. Thông tin trên Ngôi sao cho hay.

Bún ốc ngon nhất ở nước dùng vị chua thanh của giấm bỗng, ngọt đậm đà của xương ống. Do đó, "chị đẹp" Diệp Lâm Anh dành nhiều thời gian chăm chút cho nồi nước dùng. Cô dùng xương ống ninh để lấy nước. Cà chua bổ cau, phi thơm cùng hành khô, rồi trút nước xương và phần nước riêu cua vào đun, nêm nếm thêm gia vị, giấm bỗng cho vừa khẩu vị. Khi ăn, cho bún ra bát, xếp các topping gồm đậu hũ, ốc, gạch cua, hành lá lên trên, rồi chan nước dùng. Bún ốc thường được ăn kèm các loại rau sống như tía tô, bắp chuối thái rối, xà lách..., ớt chưng, có thể thêm mắm tôm tùy khẩu vị.

Nếu bạn cũng muốn đổi vị cho bữa ăn gia đình, mời bạn tham khảo công thức chi tiết món bún ốc chuẩn vị Hà Nội dưới đây. Công thức được chia sẻ trên VnExpresss.

Chọn và sơ chế ốc: Chọn mua ốc nhồi ta với dấu hiệu nhận biết như vỏ mỏng, miệng đầy, trôn nhọn và cầm lên nặng tay. Để khử bùn nhớt, theo sách dạy nấu ăn do Tân Dân thư quán xuất bản năm 1930 nên ngâm nước vo gạo sạch ít nhất một ngày. Thỉnh thoảng chắt nước cũ rồi thay nước mới. Có nhà cầu kỳ hơn còn đem treo gác bếp (xa chỗ nóng) để vài hôm thì ốc sạch và béo thêm. Sau đó, ngâm ốc sơ qua nước lã pha chút giấm bỗng và ớt để khử mùi bùn đất còn vương rồi rửa sạch. Phần ốc vặn cũng ngâm rửa sạch để nấu lấy nước dùng.

Sơ chế thịt ốc: Tùy theo khẩu vị mà có 2 cách thức sơ chế thịt ốc: Luộc sơ hoặc làm sống. Nếu thích ăn giòn thì làm sống bằng cách dùng dao chặt trôn ốc rồi dùng đũa ngoáy đẩy toàn bộ phần ốc ra. Nếu thích thơm và tận dụng nước luộc làm nước dùng, đem luộc cho chút giấm bỗng, muối hạt cùng chút nước đun sôi bùng một dạo, ốc bong mày vớt ra luôn, khêu thịt ốc ra, bỏ túi phân, cạo nhớt ở miệng rồi ngâm qua nước pha chút giấm bỗng, lấy nước ốc luộc nóng dội qua cho sạch sẽ, để ráo nước. Nếu làm ốc sống thì ướp chút gia vị rồi xào nhanh tay trên lửa lớn với đầu hành trắng cho ốc chín tới giữ độ béo giòn. Phần nước luộc ốc để lắng, lọc nước trong để làm nước dùng.

Chuẩn bị gia vị sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

Làm ớt chưng: Nên làm sẵn sử dụng cho nhiều món ngon Hà Nội. Phi thơm hành khô với mỡ lợn, thêm chút dầu màu điều lên màu đẹp mắt (tùy chọn), trút ớt bột vào chưng ở lửa nhỏ. Nêm chút mắm hoặc muối cho đậm vị. Để nguội cho mỡ ngấm đều vào từng hạt ớt chưng có màu nâu đỏ đẹp mắt.

Chuẩn bị cà chua tạo màu: Cà chua chia làm hai phần: Một phần băm nhỏ để xào tạo màu hồng nhạt cho nước dùng, một phần bổ múi cau.

Rau ghém: Bún ốc nóng thường ăn kèm các loại rau ghém: Xà lách, tía tô, kinh giới, hoa chuối, thân chuối... sơ chế, rửa sạch, vẩy ráo nước.

Nấu nước dùng: Nếu thích hương vị mộc nguyên bản thuần vị ốc, chỉ dùng nước luộc ốc nhồi và nước luộc ốc vặn lắng lọc sạch. Nếu muốn tăng thêm độ ngọt tự nhiên và làm mềm vị thêm nước ninh xương hom ninh 3 - 4 giờ, mở vung rồi lọc lấy nước. Hòa chung nước luộc ốc và nước ninh xương. Phi thơm hành khô và đầu hành trắng với mỡ lợn, cho phần cà chua băm nhỏ vào xào mềm rồi lọc qua rây cho vào nồi nước dùng tạo màu hồng nhạt. Thả phần cà chua bổ múi cau vào đun vài phút, nêm nếm gia vị cho vừa miệng rồi từ từ xuống giấm bỗng cuối cùng tạo vị chua dịu và lưu hương thơm cho nước dùng.

Trình bày và thưởng thức: Chần bún rối sợi nhỏ cho vào bát, bày 5 - 6 con ốc, vài ba miếng cà chua, thêm hành hoa, tía tô thái nhỏ rồi múc nước dùng nóng rẫy chan lên. Khi ăn, cho chút mắm tôm, ớt chưng trộn đều rồi thưởng thức cùng rau ghém.