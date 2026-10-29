Học cơ khí, hộ sinh, điều khiển tàu biển và 32 nghề khó tuyển sinh có thể được miễn 100% học phí

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Dự thảo áp dụng với các trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và giáo dục trung học nghề.

Đáng chú ý, Bộ đề xuất đưa 35 ngành, nghề thuộc nhóm khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu vào danh mục được miễn 100% học phí theo chính sách của Chính phủ.

Danh sách trải rộng ở nhiều lĩnh vực, từ kỹ thuật, công nghệ đến nông nghiệp và sức khỏe. Một số ngành, nghề tiêu biểu gồm Công nghệ kỹ thuật cơ khí, Công nghệ điện tử và năng lượng tòa nhà, Chế tạo thiết bị cơ khí, Công nghệ thực phẩm, Xây dựng cầu đường, Chăn nuôi - thú y, Hộ sinh và Điều khiển tàu biển.

Loạt ngành ở nhiều lĩnh vực như kỹ thuật, công nghệ, sức khỏe hệ trung cấp, cao đẳng dự kiến được đưa vào danh mục khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu - thuộc diện miễn học phí. Ảnh: DNU

Nếu được thông qua, chính sách sẽ giúp người học giảm gánh nặng tài chính khi lựa chọn những ngành nghề đang cần nhân lực, đồng thời góp phần thu hút người học vào các lĩnh vực khó tuyển sinh.

Theo quy định hiện hành, trần học phí giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở chưa tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư dao động 16-28 triệu đồng mỗi năm, tùy ngành, nghề và trình độ đào tạo. Cơ sở tự bảo đảm một phần chi thường xuyên được thu tối đa gấp hai lần mức trần tương ứng; cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được tự quyết định mức học phí theo quy định.

Ngoài nhóm được đề xuất miễn toàn bộ học phí, dự thảo còn liệt kê hơn 200 ngành, nghề thuộc nhóm nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Người học các ngành, nghề này tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp được giảm 70% học phí.

Danh mục gồm nhiều lĩnh vực như điêu khắc, diễn viên múa, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật ôtô, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Điện dân dụng, Thú y và Y sĩ đa khoa.

Danh mục 35 ngành, nghề dự kiến được miễn 100% học phí