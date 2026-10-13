Học chương trình liên kết cần minh bạch và tự nguyện

Quy định không ép buộc học sinh tham gia chương trình liên kết giáo dục với nước ngoài tại Hà Nội đặt ra yêu cầu bảo đảm quyền lựa chọn của phụ huynh. Ngoài học phí, các gia đình còn quan tâm đến chất lượng chương trình và quyền lợi của học sinh nếu không đăng ký tham gia.

Theo quy định của thành phố Hà Nội về hoạt động liên kết giáo dục với nước ngoài tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, việc tham gia chương trình phải bảo đảm tính tự nguyện. Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm công khai thông tin về chương trình, đối tác, học phí và các khoản thu, điều kiện bảo đảm chất lượng, kết quả đầu ra dự kiến cùng quyền và nghĩa vụ của người học. Đây là những căn cứ để phụ huynh tìm hiểu trước khi quyết định cho con tham gia.

Chị Nguyễn Hương Liên, phụ huynh có con học Trường THCS Giảng Võ, quan tâm đến việc công khai thông tin trước khi đăng ký. Với những chương trình có khoản thu riêng, phụ huynh cần nắm rõ mức phí, nội dung học và lợi ích dự kiến đối với học sinh. Thông tin đầy đủ giúp gia đình chủ động tính toán chi phí, đồng thời đánh giá chương trình có phù hợp với nhu cầu học tập của con hay không.

Điều kiện kinh tế và định hướng học tập của mỗi gia đình không giống nhau. Có phụ huynh muốn con tăng cường ngoại ngữ hoặc tiếp cận phương pháp học tập mới, trong khi gia đình khác ưu tiên chương trình chính khóa, cân nhắc chi phí hoặc lo ngại lịch học của con quá dày. Vì vậy, một chương trình dù có những lợi ích nhất định cũng không mặc nhiên phù hợp với tất cả học sinh.

Ảnh minh hoạ.

Bên cạnh chi phí, phụ huynh cần biết phương án học tập dành cho học sinh không đăng ký chương trình liên kết. Anh Trần Thành Trung, phụ huynh có con học Trường Tiểu học An Hưng, quan tâm đến cách nhà trường tổ chức học tập đối với nhóm học sinh này. Nếu không tham gia, học sinh sẽ học theo phương án nào, thời khóa biểu được bố trí ra sao và quyền lợi học tập có được bảo đảm hay không là những vấn đề cần được giải thích rõ.

Việc làm rõ phương án học tập giúp phụ huynh lựa chọn theo nhu cầu và điều kiện của gia đình, thay vì đăng ký vì lo con bị thiệt thòi hoặc khác biệt so với các bạn. Tính tự nguyện vì thế không chỉ nằm ở việc được lựa chọn tham gia hay không, mà còn ở cách nhà trường thông tin và tôn trọng quyết định của phụ huynh.

Ở bậc THPT, việc lựa chọn chương trình liên kết còn gắn với mục tiêu và định hướng học tập của học sinh. Phụ huynh cần xem xét nội dung chương trình có bổ trợ kiến thức chính khóa, phù hợp với kế hoạch học tập của con và đem lại hiệu quả tương xứng với chi phí hay không. Thời lượng, phương pháp giảng dạy và mục tiêu đầu ra cũng là những căn cứ quan trọng để đánh giá, thay vì chỉ dựa vào tên gọi hoặc yếu tố nước ngoài.

Phụ huynh có con đang học lớp 10 Trường THPT Nhân Chính quan tâm đến mục tiêu và hiệu quả thực tế của chương trình trước khi đăng ký. Việc hiểu rõ học sinh sẽ học gì, chương trình hướng tới kết quả nào và kết quả được đánh giá ra sao giúp gia đình có cơ sở xác định mức độ cần thiết, phù hợp với con.

Để bảo đảm tính tự nguyện trong thực tế, nhà trường cần cung cấp thông tin đầy đủ, dành thời gian để phụ huynh tìm hiểu và giải thích rõ phương án học tập đối với học sinh không tham gia. Những thắc mắc, phản ánh về học phí, nội dung chương trình hoặc dấu hiệu ép buộc cũng cần được tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan quản lý giáo dục cần tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định, bảo đảm quyền lựa chọn của phụ huynh được tôn trọng trong quá trình tổ chức tại trường học.