Học chưa hết cấp 3, chàng trai 25 tuổi đã sở hữu khối tài sản 26.000 tỷ đồng

Tính đến cuối tháng 8/2026, tài sản cá nhân của James Dacombe đã vượt 1 tỷ USD (khoảng 26.000 tỷ đồng). Phần lớn khối tài sản này gắn với cổ phần tại 2 doanh nghiệp công nghệ Olix và CoMind.

Bước ngoặt lớn nhất đến từ Olix, công ty sản xuất chip trí tuệ nhân tạo có trụ sở tại London, Anh, được Dacombe thành lập khoảng 2 năm trước.

Đầu tháng 8/2026, Olix huy động thành công 312 triệu USD (khoảng 8.112 tỷ đồng) từ các nhà đầu tư. Sau vòng gọi vốn, doanh nghiệp được định giá 3,3 tỷ USD (khoảng 85.800 tỷ đồng), cao gấp 3 lần mức ghi nhận vào tháng 2 cùng năm.

Dacombe hiện nắm khoảng 30% cổ phần Olix. Tính theo mức định giá của công ty, phần sở hữu này trị giá khoảng 990 triệu USD (khoảng 25.740 tỷ đồng). Khi cộng thêm những tài sản khác, tổng giá trị tài sản cá nhân của anh vượt mốc 1 tỷ USD.

James Dacombe

Olix không phải nguồn tài sản duy nhất của doanh nhân 25 tuổi. Dacombe còn sở hữu 12% cổ phần tại CoMind, công ty được thành lập vào năm 2017 và hiện vẫn do anh lãnh đạo.

Tháng 8/2025, CoMind huy động được 102,5 triệu USD (khoảng 2.665 tỷ đồng) để phát triển công nghệ theo dõi hoạt động sinh lý não bộ.

Theo thông tin trên website của CoMind, công ty hướng tới hỗ trợ đội ngũ y tế theo dõi liên tục các tín hiệu sinh lý não, cung cấp dữ liệu phục vụ quyết định lâm sàng. Công nghệ này có thể được ứng dụng trong phẫu thuật tim mạch, chăm sóc tích cực và điều trị chấn thương sọ não.

Dacombe bắt đầu học lập trình ứng dụng và xây dựng website từ năm 13 tuổi. Khi học cấp 2, anh lựa chọn các môn vật lý, toán, kinh tế và kinh doanh.

Năm 17 tuổi, sau 2 ngày tham gia chương trình Sixth Form, giai đoạn tương đương 2 năm cuối bậc trung học tại Anh, Dacombe quyết định nghỉ học. Anh dành toàn bộ thời gian để phát triển CoMind thay vì tiếp tục hoàn thành chương trình phổ thông và theo học đại học.

Dacombe lựa chọn trực tiếp xây dựng sản phẩm, giải quyết các vấn đề phát sinh và tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Đến năm 2022, anh tham gia Thiel Fellowship, chương trình kéo dài 2 năm do nhà đầu tư Peter Thiel, đồng sáng lập PayPal, khởi xướng.

Chương trình cấp cho những người trẻ có tiềm năng khởi nghiệp khoản tài trợ 250.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng), giúp họ tập trung phát triển ý tưởng kinh doanh. Khoản tài trợ cùng mạng lưới hỗ trợ đã tạo thêm điều kiện để Dacombe theo đuổi những dự án công nghệ, trong đó có Olix.

Chia sẻ với The Sunday Times năm 2024, Dacombe cho rằng lợi thế của việc khởi nghiệp khi còn trẻ là chưa bị giới hạn quá nhiều bởi những thất bại trước đó. Điều này khiến người trẻ sẵn sàng thử nghiệm nhiều hướng đi, dù không phải lựa chọn nào cũng mang lại kết quả như mong đợi.