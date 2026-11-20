Công an xã Phú Cát tuyên truyền pháp luật cho hơn 3.290 học sinh

Giữa sân trường đông kín học sinh áo trắng quàng khăn đỏ, một nữ sinh tươi cười cầm micro trao đổi trực tiếp với nữ cán bộ công an đứng ngay trước hàng ghế. Không còn những giờ phổ biến đọc chép khô khan trên bục gỗ. Từ ngày 16 đến 19/11/2026, Công an xã Phú Cát (Công an TP Hà Nội) phối hợp cùng Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường THCS Phú Cát tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại 4 phân hiệu nhà trường. Hơn 3.290 học sinh đã tham gia.

Trọng tâm của chuỗi buổi nói chuyện nhắm thẳng vào những nguy cơ sát cổng trường. Báo cáo viên phân tích rõ tác hại của thuốc lá điện tử, đồng thời vạch ra các thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng ma túy.

Kết hợp trình chiếu hình ảnh trực quan ngay tại sân trường, các cán bộ hướng dẫn học sinh nhận diện sớm dấu hiệu bị lôi kéo và giữ thái độ dứt khoát nói không với thuốc lá điện tử, ma túy trong nhà trường.

Song hành với nội dung phòng chống ma túy là chuyên đề phòng ngừa bạo lực học đường. Các báo cáo viên trang bị cho học sinh kỹ năng phòng tránh xô xát và cách tự bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Thay vì truyền đạt một chiều, chương trình đặt ra nhiều tình huống cụ thể để học sinh tự nêu cách xử lý trước khi cán bộ giải đáp.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2026, chương trình dành thời lượng riêng cho chủ đề bình đẳng giới. Học sinh được hướng dẫn cách nhận biết, phòng ngừa phân biệt đối xử, quấy rối, xâm hại và bạo lực trên cơ sở giới. Các phần trao đổi giúp các em hình thành ý thức tôn trọng người xung quanh, đồng thời biết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính mình.

Cách tổ chức sinh động, đan xen giao lưu hỏi đáp đã giữ sự tập trung của hàng nghìn học sinh suốt buổi nói chuyện. Ngay dưới sân trường và trên sân khấu, cán bộ công an cùng đại diện nhà trường trực tiếp trao quà khích lệ cho các em tham gia giao lưu. Sự hào hứng khi cầm micro tranh luận cho thấy kiến thức pháp luật dễ đi vào nhận thức lứa tuổi học trò khi được truyền tải gần gũi.

Đợt tuyên truyền kéo dài bốn ngày thắt chặt thêm sự phối hợp giữa Công an xã Phú Cát, Học viện Cảnh sát nhân dân và Trường THCS Phú Cát. Khi hơn 3.290 học sinh nắm chắc kỹ năng phòng ngừa từ sớm, nguy cơ vi phạm pháp luật sẽ được chặn lại ngay từ mỗi lớp học, tạo dựng môi trường học đường lành mạnh và bình đẳng.