Nhà báo Tô Phán - Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất cho tác giả Trần Thúy Hà. (Ảnh: SƠN HẢI)

Từ hơn 400 bài dự thi, nhiều câu chuyện về cách cha mẹ dạy con tiết kiệm, học trò học giữ tiền qua một gian hàng hay sinh viên tự cân đối chi tiêu đã gợi mở những cách đưa giáo dục tài chính vào gia đình và nhà trường.

Từ gian hàng xanh đến bốn ngăn tiền ở ký túc xá

Ban tổ chức trao tặng bảng vàng tri ân cho nhà tài trợ cuộc thi. (Ảnh: SƠN HẢI)

Một gian hàng xanh trở thành nơi học trò học cách giữ tiền. Ở ký túc xá, một sinh viên vận dụng tư duy cân bằng vật chất của ngành lọc hóa dầu để xây dựng mô hình “Bốn ngăn” quản lý chi tiêu. Hai câu chuyện ấy xuất hiện trong các bài viết của tác giả Trần Thúy Hà và Trương Quang Bình, lần lượt đoạt giải Nhất và giải Nhì. Mỗi tác giả bắt đầu từ một việc quen thuộc, qua đó giúp người đọc hình dung người trẻ có thể học cách quản lý tiền ngay trong những công việc mình đang làm.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng và Tiến sĩ Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, trao Giải Đặc biệt cho tác giả Lương Thị Xuyên. (Ảnh: SƠN HẢI)

Giải Đặc biệt thuộc về tác giả Lương Thị Xuyên với bài Phá vỡ “bẫy nghèo” luẩn quẩn: Vì sao trẻ em miền núi cần được giáo dục tài chính sớm? Cùng với bài viết về giáo dục tài chính cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt của Nguyễn Thị Thu Thủy, đoạt giải Ba, tác phẩm đưa vào cuộc thi câu chuyện về cơ hội học những kỹ năng cần thiết để trẻ em tự chủ trong những điều kiện sống khác nhau.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi đã nhận hơn 400 tác phẩm từ các tỉnh, thành phố, trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo. Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố 28 giải thưởng, gồm giải dành cho các tác phẩm và các giải ghi nhận tập thể có nhiều bài dự thi, cá nhân có bài viết được nhiều người đọc.

Phần lớn tác giả là những cây bút không chuyên. Có người kể lại cách cha mẹ thu xếp chi tiêu, có người nhìn lại những lần vấp ngã khi vay tiền hoặc kinh doanh thời sinh viên. Tác giả Nguyễn Thị Diễm Hương, một trong hai người đoạt giải Nhì, viết về bài học quản lý dòng tiền từ những quyết định tài chính của cha mẹ. Tác giả Nguyễn Thị Minh, đoạt giải Ba, đúc kết kinh nghiệm 40 năm dạy con về tiền bạc của một người mẹ đã ngoài 70 tuổi. Qua những bài viết ấy, chuyện tiền nong trong mỗi gia đình trở thành kinh nghiệm có thể chia sẻ giữa các thế hệ.

Nhà báo Tô Quang Phán, Tổng Biên tập Tạp chí Công dân và Khuyến học, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, nhấn mạnh: Giáo dục tài chính trước hết phải bắt đầu từ việc giúp người trẻ hiểu đúng giá trị của đồng tiền và biết trân trọng thành quả lao động chân chính. Theo ông, hiểu đồng tiền được làm ra như thế nào là một phần của việc học cách chi tiêu có trách nhiệm và tỉnh táo trước những lời mời làm giàu nhanh.

Khi cha mẹ cũng cần học về tài chính số

Ban tổ chức trao giải Tập thể có nhiều bài dự thi nhất và giải Nhiều người đọc nhất cho tổ chức, cá nhân đoạt giải. (Ảnh: SƠN HẢI)

Biết dành tiền cho khoản cần thiết trước khi mua món đồ mình thích là một bài học. Nhận ra lời mời “việc nhẹ lương cao” hay một cam kết sinh lời hấp dẫn có thể là dấu hiệu lừa đảo lại là kỹ năng người trẻ cần khi giao dịch trên mạng.

Đại biểu Quốc hội Lê Thị Thúy Sen dùng hai chữ “đúng” và “trúng” khi đánh giá cuộc thi. Theo bà, chủ đề này phù hợp với định hướng đưa giáo dục tài chính đến gần hơn với học sinh phổ thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về tiết kiệm, vay vốn và sử dụng dịch vụ tài chính an toàn.

Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Tất Dong, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, cho rằng sự phổ biến của giao dịch số và những thay đổi trong cách làm việc, tạo thu nhập đang làm thay đổi cả nội dung giáo dục tài chính. Kinh nghiệm tích lũy của ông bà, cha mẹ vẫn có thể truyền lại qua những việc hằng ngày. Để hướng dẫn con cháu cân nhắc trước một khoản vay trực tuyến hoặc nhận ra dấu hiệu giả mạo ngân hàng, chính người lớn cũng cần cập nhật hiểu biết của mình.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, nhìn nhận việc học về tiền gắn với cách mỗi người sống và có trách nhiệm với những người chung quanh.

“Biết lao động, tạo ra giá trị, quản lý và sử dụng đồng tiền một cách hợp lý, có trách nhiệm để cuộc sống của bản thân, gia đình và cộng đồng tốt đẹp hơn là một nội dung quan trọng của học tập trong thời đại mới”, ông chia sẻ.

Những câu chuyện từ cuộc thi có thể giúp cha mẹ và thầy cô bắt đầu cuộc trò chuyện với các em bằng một câu hỏi rất gần gũi: Khi có một khoản tiền trong tay, em sẽ dùng vào việc gì trước và vì sao?