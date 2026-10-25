Học ca cải lương với Như hạc đầu đình

Với tinh thần kết nối di sản nghệ thuật truyền thống và góc nhìn đương đại, chương trình Như hạc đầu đình kết hợp diễn xướng dân gian Nam bộ và học ca cải lương sẽ diễn ra tối 1-11 tại đình Sơn Trà (số 113A Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TPHCM), đưa khán giả gặp lại những hình tượng nữ giới trong lịch sử, văn học và nghệ thuật qua ngôn ngữ ca - kịch truyền thống.

Lấy cảm hứng từ câu ca dao Thân em như hạc đầu đình/ Muốn bay chẳng cất nổi mình mà bay, chương trình đặt vấn đề về thân phận, tiếng nói và khát vọng tự do của người phụ nữ trong lịch sử. Không gian ngôi đình cổ trở thành điểm nối giữa quá khứ và hiện tại.

Những hình tượng Trưng Nữ Vương, Huyền Trân Công Chúa, Hồ Xuân Hương và Hồ Nguyệt Cô sẽ gặp lại khán giả đương đại qua sự hóa thân của nghệ sĩ cải lương.

Chương trình hướng đến những lát cắt đời thường hơn, những cung bậc cảm xúc, diễn biến tâm lý của một cá nhân bình thường chứ không chỉ là nữ tướng, kỳ nữ…

Nghệ sĩ Lý Kiều Hạnh và nghệ nhân đờn Trịnh Thọ. Ảnh: HỒNG DƯƠNG

Một điểm nhấn trong chương trình là sự hiện diện của nghệ sĩ cải lương Lý Kiều Hạnh, người được khán giả và các bạn trẻ trìu mến gọi là Má Hạnh. Bà thuộc thế hệ học trò đầu tiên sau năm 1975 được đào tạo bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn.

Tình yêu cải lương của bà được khơi nguồn từ những năm đầu thập niên 1970, tại một góc nhỏ ở quận 4 (trước đây), qua tiếng hát nghệ sĩ Ngọc Giàu phát trên đĩa hát. Trải qua nhiều thăng trầm của nghề, nghệ sĩ Lý Kiều Hạnh vẫn gắn bó với sân khấu.

Năm 1984, bà chuyển sang công tác tại Ban Công an TPHCM, tham gia xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng. Bà truyền tình yêu cải lương đến thế hệ trẻ bằng lối diễn linh hoạt, biến hóa, từ nhân vật truyền thống đến những hình tượng hiện đại. Tại Như hạc đầu đình, khán giả có dịp gặp gỡ và thưởng thức giọng ca của bà.

Chương trình do Cuội Theater (tổ chức nuôi dưỡng năng lực sáng tạo và mở rộng cơ hội hòa nhập cho người yếu thế) biên soạn nội dung, Ban Đờn ca Nam Thinh trình diễn...

Theo lịch trình, từ 18 giờ 30 đến 19 giờ 30 là phần diễn xướng dân gian Nam bộ; từ 19 giờ 30 đến 20 giờ 30 là hoạt động học ca cải lương. Việc kết hợp thưởng thức và trải nghiệm thực hành góp phần đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng, nhất là người trẻ, bằng hình thức tiếp cận trực tiếp.

Như hạc đầu đình gợi mở cách tiếp cận di sản không chỉ bằng thưởng thức nghệ thuật, mà còn bằng việc lắng nghe những câu chuyện con người ẩn sau từng hình tượng, từng câu ca.