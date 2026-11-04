Học bổng Udeok Global 2026 - chắp cánh ước mơ cho sinh viên Việt Nam

Ông Lee Jeong Yeol, Chủ tịch Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung, trao học bổng cho sinh viên quốc tế. (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Ngày 4/11, lễ trao học bổng Udeok Global 2026 diễn ra tại Hàn Quốc với sự tham dự của đại diện Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung, khách mời và sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam. Chương trình nhằm hỗ trợ những sinh viên có thành tích học tập tốt, nỗ lực vượt khó và có tinh thần đóng góp cho cộng đồng.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, với thông điệp “Thử thách để trưởng thành - Cùng nhau kiến tạo tương lai,” chương trình khuyến khích sinh viên vượt qua khó khăn, phát huy năng lực và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm.

Học tập tại Hàn Quốc mang lại cơ hội tiếp cận tri thức, giao lưu văn hóa và phát triển nghề nghiệp, song cũng đặt ra những thách thức về ngôn ngữ, chi phí sinh hoạt và khả năng thích nghi với môi trường mới.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lee Jeong Yeol - Chủ tịch Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung, nhấn mạnh vai trò của giáo dục trong phát triển năng lực cá nhân, bồi dưỡng nhân tài quốc tế và thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia.

Theo đại diện quỹ, học bổng không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn ghi nhận những nỗ lực học tập, nghiên cứu và hoàn thiện bản thân của sinh viên, đồng thời khích lệ các em tích cực đóng góp cho xã hội.

Đối với sinh viên Việt Nam, học bổng là nguồn động viên thiết thực, giúp các em thêm tự tin theo đuổi mục tiêu học tập, nghiên cứu và chuẩn bị cho tương lai. Quá trình học tập trong môi trường quốc tế cũng tạo điều kiện để sinh viên mở rộng hiểu biết, xây dựng mạng lưới kết nối và trở thành cầu nối tăng cường sự hiểu biết giữa Hàn Quốc với quê hương.

Em Đào Huy Phương, sinh viên năm thứ ba Đại học Dongshin, chia sẻ niềm vui và hạnh phúc khi nhận được học bổng, coi đây là món quà có ý nghĩa tinh thần lớn, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và tạo thêm động lực học tập, sinh sống tại Hàn Quốc. Học bổng cũng tiếp thêm động lực để em phát triển bản thân, hỗ trợ gia đình và đóng góp cho cộng đồng. Em nhắn nhủ các sinh viên khác cần chăm chỉ, nỗ lực để đạt được nhiều thành công trong học tập và cuộc sống.

Quỹ Wooduk Yoon Duk Byung được thành lập năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực khuyến học, hỗ trợ giáo dục và y học. Năm 2023, quỹ triển khai chương trình học bổng toàn cầu dành cho sinh viên quốc tế theo học tại các trường đại học Hàn Quốc.

Năm 2026, quỹ trao 48 suất học bổng, mỗi suất trị giá 3 triệu won (khoảng 2.240 USD), trong đó có 35 suất dành cho sinh viên Việt Nam, 10 suất cho sinh viên Uzbekistan và 3 suất cho sinh viên Mexico.

Thông qua chương trình, quỹ tiếp tục góp phần mở rộng cơ hội giáo dục, thúc đẩy giao lưu văn hóa và tăng cường kết nối giữa thế hệ trẻ các nước. Hoạt động này cũng góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau và quan hệ giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.