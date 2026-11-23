Em Nguyễn Thảo Nhi nỗ lực học tập và đạt nhiều thành tích nổi bật dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn.

1. Nguyễn Thảo Nhi, học sinh lớp 10 Toán 1, Trường THPT Chuyên Tiền Giang (phường Mỹ Phong), có thành tích học tập nổi bật dù hoàn cảnh khó khăn.

Mồ côi cha, Nhi sống cùng mẹ ở phòng trọ. Mẹ em là trụ cột kinh tế, lo chi phí sinh hoạt và việc học của con. Công việc không ổn định khiến tiền thuê trọ, học phí và sinh hoạt luôn là nỗi lo.

Thấu hiểu sự vất vả của mẹ, Nhi luôn ý thức phải nỗ lực học tập để không phụ lòng mẹ. Từ lớp 1 đến nay, em đều đạt thành tích học sinh giỏi và xuất sắc.

Nhi từng đoạt Huy chương Bạc TIMO năm 2023; giải Nhì cuộc thi “Tuổi thơ yêu toán” có sử dụng máy tính cầm tay Casio năm 2025 và Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Toán tỉnh Đồng Tháp năm 2026.

Lần đầu tiên được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ”, em và gia đình rất xúc động, biết ơn sự quan tâm của Ban Tổ chức và các đơn vị tài trợ. Nhi chia sẻ, học bổng sẽ được em sử dụng vào việc mua tài liệu học tập và tích góp cho những năm học tiếp theo. Ở bậc THPT, Nhi đặt mục tiêu tiếp tục đạt thành tích học sinh giỏi đến xuất sắc, phấn đấu nhận học bổng của trường.

Em đang tìm hiểu các ngành thuộc lĩnh vực kinh tế, tài chính; em sẽ cân nhắc theo năng lực và điều kiện gia đình để có quyết định phù hợp. Nhi hiểu rằng, kết quả học tập hôm nay là nền tảng để em có thêm lựa chọn trong tương lai.

Dù chưa xác định ngành học cụ thể, em vẫn chủ động tìm hiểu, đặt mục tiêu học tập rõ ràng và mong muốn có công việc ổn định để chia sẻ trách nhiệm với mẹ. Những dự định ấy là động lực để em cố gắng trong từng ngày đến lớp.

Em Đoàn Huệ Tâm nuôi dưỡng ước mơ trở thành giáo viên để có thể tự lập và chăm lo cho bà.

2. Cùng học tại Trường THPT Chuyên Tiền Giang, em Đoàn Huệ Tâm, lớp 12 Sinh 2, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vì hoàn cảnh gia đình, Tâm sống với bà từ năm học lớp 3.

Bà đã nghỉ hưu từ lâu, tuổi cao, không còn sức lao động, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào khoản lương hưu để trang trải cuộc sống và nuôi em ăn học. Suốt nhiều năm qua, 2 bà cháu nương tựa vào nhau, dành dụm từng khoản chi tiêu để Tâm có điều kiện tiếp tục đến trường.

Thương bà vất vả, Tâm luôn nỗ lực trong học tập để đạt kết quả tốt. Từ lớp 1 đến nay, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi; năm học vừa qua, em nằm trong tốp những học sinh có kết quả học tập nổi bật.

Biết tin được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ”, Tâm cảm thấy hạnh phúc và biết ơn chương trình vì sự hỗ trợ ấy giúp em có thêm điều kiện học tập.

Hiện tại, Huệ Tâm quyết tâm hoàn thành tốt Kỳ thi tốt nghiệp THPT, từng bước hiện thực hóa ước mơ là vào ngành Sư phạm Sinh, Trường Đại học Sài Gòn, trở thành giáo viên để truyền đạt kiến thức và dìu dắt học sinh.

Em mong sớm tự lập, ổn định cuộc sống và phụ giúp bà. Với Tâm, học bổng không chỉ giúp giải quyết một phần khó khăn trước mắt, mà còn tiếp thêm động lực để em vững tin theo đuổi mục tiêu.

Hai hoàn cảnh, hai hành trình học tập với những nỗi lo và dự định riêng, nhưng cùng ý chí vươn lên và trân trọng cơ hội học tập. Những suất học bổng từ Chương trình “Chắp cánh ước mơ” năm học 2026 - 2027 là sự sẻ chia thiết thực; đồng thời gửi gắm niềm tin vào nghị lực và khát vọng của các em. Sự tiếp sức ấy giúp các em thêm điều kiện đến trường và hướng đến tương lai tốt đẹp.