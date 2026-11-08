Học bổng Nhật Bản đồng hành phát triển nguồn nhân lực Việt Nam

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam trao Công hàm về Học bổng JDS năm tài khóa 2026.

Gần 900 học viên sau đại học được nhận học bổng

Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản (JDS) được triển khai thường niên từ năm 2000 đến nay, là một trong những chương trình hợp tác đào tạo giữa hai nước.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm 2025, đã có gần 900 người Việt Nam được nhận học bổng JDS ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ. Riêng giai đoạn 2019-2024, chương trình có 26 ứng viên tiến sĩ và 317 ứng viên thạc sĩ được nhận học bổng.

Tiếp nối kết quả triển khai trong những năm qua, ngày 10/2/2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 358/QĐ-BGDĐT phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật “Học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

Theo kế hoạch giai đoạn năm tài khóa 2026-2028, Chính phủ Nhật Bản dự kiến viện trợ không hoàn lại 1.689.594.000 Yên Nhật, tương đương 10.831.356 USD, thông qua dự án JDS. Chương trình dự kiến đào tạo 25 thạc sĩ và 4 tiến sĩ trong mỗi kỳ tuyển sinh.

Đối với năm tài khóa 2026, Công hàm về học bổng phát triển nguồn nhân lực Việt Nam - Nhật Bản, trị giá 563 triệu Yên Nhật, đã được ký ngày 7/9/2026. Sau khi ký Công hàm trao đổi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tổng hợp ý kiến các bộ về Thỏa thuận tiếp nhận viện trợ giữa Bộ và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) để triển khai Dự án học bổng JDS năm tài khóa 2026. Dự kiến, thỏa thuận được ký vào tháng 11/2026.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng tại buổi tiếp đoàn đại biểu “Chương trình Đại sứ Thanh thiếu niên Việt Nam - Nhật Bản” chiều 20/10/2026.

Đa dạng hóa các chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Bên cạnh học bổng JDS, hợp tác giáo dục Việt Nam - Nhật Bản còn được triển khai thông qua một số học bổng tập huấn ngắn hạn.

Hằng năm, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) dành 1-2 suất học bổng ngắn hạn cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình có thời gian khoảng một tháng, học bằng tiếng Anh, dành cho cán bộ quản lý giáo dục hoặc giảng viên theo chủ đề do phía Nhật Bản lựa chọn. Trong 5 năm gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cử 8 người tham gia chương trình.

Trong khuôn khổ các dự án của Trường Đại học Cần Thơ, khoảng 30 lượt người cũng đã tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn.

Từ năm 2024, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN – Nhật Bản, Quỹ Giao lưu quốc tế Nhật Bản phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình cử cán bộ quản lý và giáo viên phổ thông sang Nhật Bản học tập mô hình giáo dục, giao lưu bằng tiếng Anh. Năm 2024 có 7 người tham gia; năm 2025 có 15 người; năm 2026, phía Nhật Bản dự kiến mời khoảng 12 giáo viên phổ thông tham gia.

Định hướng hợp tác thời gian tới tiếp tục đặt trọng tâm vào việc phía Nhật Bản cấp học bổng, hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn; mở rộng chương trình học bổng ngắn hạn cho công chức, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường giao lưu, trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên và giảng viên giữa các cơ sở giáo dục hai nước.

Thông qua các chương trình học bổng và đào tạo, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục tạo thêm cơ hội học tập, bồi dưỡng chuyên môn cho người học, cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên, giáo viên Việt Nam.