Học bổng ngành công nghệ chiến lược từ 10.11: Quy trình xét duyệt có gì mới?

Không phát sinh thủ tục hồ sơ cho sinh viên

Một trong những nội dung đáng chú ý của quy định mới là đơn giản hóa quy trình xét hưởng học bổng, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người học.

Cụ thể, người học không phải lập, nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng. Đồng thời, sinh viên cũng không phải cung cấp lại những thông tin, tài liệu đã có sẵn trong các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin mà cơ sở đào tạo hoặc cơ quan quản lý được phép khai thác theo quy định.

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Toàn bộ quy trình xét hưởng, tiếp tục hưởng và chi trả học bổng được thực hiện căn cứ vào thông tin, dữ liệu của người học được cập nhật, xác nhận trên Nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia do Bộ GD&ĐT tổ chức vận hành.

Như vậy, thay vì phải tự chuẩn bị hồ sơ để đề nghị cấp học bổng, người học được xét duyệt dựa trên dữ liệu do cơ sở đào tạo và các đơn vị liên quan cập nhật, xác nhận trên hệ thống.

Đối với trường hợp sinh viên chuyển ngành, chuyển chương trình đào tạo hoặc chuyển cơ sở đào tạo theo quy định, các nhà trường có trách nhiệm cập nhật và phối hợp đối soát dữ liệu trên Nền tảng. Người học không phải thực hiện thủ tục đề nghị chuyển hoặc tiếp tục hưởng học bổng riêng ngoài các thủ tục chuyển ngành, chuyển trường thông thường.

Thông tư cũng quy định cụ thể thời hạn hoàn thành việc xét duyệt học bổng đối với từng nhóm người học.

Đối với người học trúng tuyển đại học và được xét hưởng học bổng lần đầu, cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc xét duyệt trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày xác nhận người học nhập học.

Đối với sinh viên đại học các năm tiếp theo, việc xét tiếp tục hưởng học bổng phải được hoàn thành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết quả học tập và dữ liệu xét duyệt được xác nhận trên Nền tảng.

Còn đối với người học sau đại học, bao gồm học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức xét duyệt và hoàn thành trước ngày 30.10 của năm tuyển sinh.

Về phương thức chi trả, học bổng được thanh toán định kỳ hằng tháng thông qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hoặc phương thức hợp pháp khác.

Theo chính sách tại Nghị định 179/2026/NĐ-CP, học bổng được áp dụng đối với người học là công dân Việt Nam theo học chính quy các chương trình đào tạo thuộc danh mục ngành được hưởng chính sách, bao gồm trình độ cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

Mức hỗ trợ được phân theo trình độ đào tạo và nhóm chương trình, ngành học. Đối với bậc đại học, mức học bổng dao động từ 3,7-5,5 triệu đồng/tháng tùy nhóm ngành và chương trình đào tạo. Học bổng được chi trả theo số tháng thực học, với thời gian tối đa 10 tháng/năm.

Chính sách áp dụng đối với người học thuộc diện tuyển sinh từ năm 2025 trở đi, thời điểm cấp học bổng được tính từ ngày 1.9.2026 theo quy định. Việc chi trả được thực hiện định kỳ hằng tháng, trên cơ sở kết quả rà soát, xác nhận dữ liệu và điều kiện hưởng học bổng của người học.

Công khai kết quả, không để sinh viên hưởng trùng học bổng

Để bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng đối tượng, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm rà soát, kiểm tra và đối soát thông tin, dữ liệu của người học. Việc này nhằm bảo đảm một người học không được chi trả đồng thời từ hai chính sách học bổng có nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước trong cùng một thời gian hưởng.

Sau khi ban hành quyết định xét hưởng học bổng, cơ sở đào tạo phải công khai kết quả trên cổng thông tin điện tử hoặc hệ thống thông tin của nhà trường.

Tuy nhiên, nhằm bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của người học, nội dung công khai không bao gồm mã định danh cá nhân và số tài khoản của sinh viên.

Với quy trình xét duyệt dựa trên dữ liệu số, chính sách học bổng hướng tới giảm bớt giấy tờ, thủ tục cho người học, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các cơ sở đào tạo trong việc quản lý, cập nhật và xác thực thông tin. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên theo đuổi các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.