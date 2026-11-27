Đại diện lãnh đạo địa phương, các đơn vị tài trợ trao quà, động viên học sinh khuyết tật tại chương trình

Chương trình có sự tham dự của đại diện Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Siêu thị Hoa Ba, lãnh đạo xã Sáng Nhè, cùng thầy cô giáo và các em học sinh được nhận học bổng.

Theo quyết định phê duyệt kinh phí tài trợ của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, chương trình “Hoa Xương rồng” năm 2026 hướng đến hỗ trợ học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, tạo thêm điều kiện để các em tiếp tục học tập và hòa nhập cộng đồng.

Tại xã Sáng Nhè, 4 học sinh đã được trao học bổng và quà tặng. Sự hỗ trợ không chỉ góp phần san sẻ khó khăn với các gia đình mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần, giúp các em thêm tự tin, nghị lực để vượt qua trở ngại, tiếp tục đến trường và theo đuổi ước mơ.

Qua những phần quà thiết thực, tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng được gửi gắm đến những học sinh cần thêm sự đồng hành trên hành trình trưởng thành.

Tại chương trình, ông Đoàn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Sáng Nhè trân trọng cảm ơn Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Điện Biên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Siêu thị Hoa Ba và các nhà hảo tâm đã quan tâm, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo xã cũng mong muốn các em tiếp tục phát huy nghị lực, tinh thần vượt khó, chăm ngoan, học tốt, từng bước hiện thực hóa ước mơ, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội.

Học bổng “Hoa Xương rồng” không chỉ mang đến sự hỗ trợ thiết thực mà còn tiếp thêm niềm tin để học sinh khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng góp phần mở rộng cơ hội học tập, thúc đẩy tinh thần khuyến học, khuyến tài và lan tỏa trách nhiệm xã hội trong công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.