Học bổng Hoa cúc trắng hỗ trợ nữ sinh khó khăn ở phường Tiến Thành

Đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh, nhà tài trợ đến ủng hộ, theo dõi chương trình

Mới 14 tuổi, Lưu Gia Hân đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi không có cha mẹ bên cạnh. Từ lúc chưa đầy 2 tháng tuổi, em được ông nội cưu mang, nuôi dưỡng bằng tất cả tình thương. Nay ông nội đã gần 80 tuổi, mang nhiều bệnh tật, đi lại khó khăn. 2 ông cháu phải nương nhờ nhà người thân, cuộc sống chủ yếu trông cậy vào sự giúp đỡ của bà con lối xóm.

Nhà báo Trần Ngọc Hạnh, Phó trưởng Phòng Chuyên đề, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng trao suất học bổng 3 triệu đồng của đơn vị cho học sinh Lưu Gia Hân

Thương ông tuổi cao, sức yếu, sau giờ học, em Lưu Gia Hân tranh thủ nhặt ve chai kiếm thêm tiền, phụ giúp sinh hoạt và việc nhà. Dù còn nhỏ, em đã biết sẻ chia những nhọc nhằn với người ông đã nuôi mình khôn lớn. Ước mong giản dị của em Hân là ông bớt đau bệnh, có đủ cơm ăn, áo mặc và ở bên em thật lâu.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng em Hân vẫn nỗ lực học tập, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em ước mơ trở thành nhà văn, có thể tự lập, chăm sóc ông nội và báo đáp công ơn dưỡng dục.

Bà Trần Thị Trung Trinh, Phó Chủ tịch UBND phường Tiến Thành trao học bổng học sinh Lưu Gia Hân

Trước hoàn cảnh đặc biệt của Gia Hân, chương trình “Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường” đã kết nối sự chung tay của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Tại chương trình, học sinh Lưu Gia Hân được trao các suất học bổng và phần quà với tổng trị giá hơn 118 triệu đồng.

Thầy Phạm Tấn Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại chương trình, thầy Phạm Tấn Huy, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương xúc động trước sự quan tâm, sẻ chia của chương trình Học bổng Hoa Cúc Trắng dành cho em Lưu Gia Hân. Theo thầy giáo Huy, suất học bổng vừa hỗ trợ vật chất, vừa là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để em vượt khó, tiếp tục đến trường.

Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương mong muốn những nghĩa cử nhân văn như vậy sẽ tiếp tục được lan tỏa, giúp nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm cơ hội học tập, thực hiện ước mơ.

Tập thể các lớp của Trường THCS Trưng Vương ủng hộ bạn Lưu Gia Hân

Em Lưu Gia Hân là nhân vật Hoa Cúc Trắng thứ 231 được chương trình hỗ trợ. Suất học bổng góp phần giúp 2 ông cháu vơi bớt khó khăn, tạo điều kiện để em tiếp tục học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Sự sẻ chia của cộng đồng cũng là điểm tựa để Hân thêm vững tin trên hành trình phía trước.

Chi hội Phụ nữ Công an và Hội Phụ nữ phường Tiến Thành hỗ trợ học sinh Lưu Gia Hân

Trải qua hơn 2 thập kỷ thực hiện, chương trình “Hoa cúc trắng - Tiếp bước đến trường” của Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đã trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi nhân vật được chương trình đồng hành là một hoàn cảnh cần được sẻ chia, một ước mơ cần được tiếp sức. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, với mong muốn không để những khó khăn trong cuộc sống trở thành rào cản trên con đường đến trường của các em.