Học bổng Chính phủ: Những điểm đặc biệt cần lưu ý

Thông tư hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng, tổ chức xét và chi trả, quản lý dữ liệu và kinh phí để chính sách được triển khai thống nhất trên cả nước. Theo đó, điểm dùng để xác định nhóm thí sinh trong top 30% được tính từ môn Toán và hai môn có điểm cao nhất trong số Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh. Các môn đều tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số, không sử dụng điểm ưu tiên, điểm cộng, điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả của phương thức, kỳ thi, hình thức đánh giá khác.

Học viên trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội. (Ảnh: Mỹ Hà)

Với mỗi nhóm ngành, thí sinh được xếp theo tổng điểm từ cao xuống thấp và lựa chọn trong giới hạn không vượt quá 30% số thí sinh có dữ liệu hợp lệ. Nếu tại vị trí cuối danh sách có nhiều thí sinh bằng điểm nhau khiến số lượng vượt quá 30%, toàn bộ thí sinh ở mức điểm bằng nhau đó sẽ không được đưa vào nhóm; không sử dụng thêm tiêu chí phụ để chọn một số người trong nhóm cùng điểm. Mức điểm để xét hưởng học bổng của từng nhóm ngành được xác định theo quy định cho từng nhóm ngành của Bộ GD&ĐT.

Sau khi có kết quả trúng tuyển của đợt tuyển sinh chung, Bộ GD&ĐT xác định và công bố mức điểm của từng nhóm ngành. Nhóm không vượt quá 30% được xác định trên cơ sở dữ liệu của đợt tuyển sinh chung trong năm tuyển sinh (trừ thí sinh trong đợt xét tuyển bổ sung). Để được học bổng, người học không phải tự làm và nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng hoặc tiếp tục hưởng học bổng.

“Thông tin phục vụ xét học bổng được khai thác từ dữ liệu tuyển sinh, đào tạo và các hệ thống thông tin đã có, đồng thời được cập nhật, xác nhận trên nền tảng quản trị đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chiến lược quốc gia. Người học cũng không phải cung cấp lại những giấy tờ, thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu mà cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo có thể khai thác theo quy định”, theo Bộ GD&ĐT.

Nếu dữ liệu còn thiếu, chưa chính xác hoặc chưa thống nhất, cơ sở đào tạo có trách nhiệm kiểm tra, xác minh và cập nhật; người học chỉ phối hợp, xác minh thông tin khi cần thiết.

Đối với sinh viên đại học thuộc diện xét học bổng lần đầu, việc xét hưởng được hoàn thành trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi cơ sở đào tạo xác nhận người học nhập học. Với người học sau đại học, việc xét duyệt được hoàn thành trước ngày 30/10 của năm tuyển sinh.

Học bổng được chi trả định kỳ theo tháng, theo mức và thời gian quy định tại Nghị định số 179/2026/NĐ-CP và trong phạm vi kinh phí ngân sách nhà nước được giao. Với trường hợp người học chuyển ngành, chương trình hoặc sang cơ sở đào tạo khác, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm cập nhật và đối soát dữ liệu để xác định việc tiếp tục hưởng chính sách học bổng cho người học. Người học không phải làm thủ tục đề nghị chuyển học bổng.