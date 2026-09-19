Học bổng 'Chân trời ước mơ-Hành trình 15 năm' chắp cánh cho trẻ em nghèo Quảng Ngãi

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và đại diện các cơ quan, đơn vị, địa phương cùng thắp sáng lồng đèn Trung thu để “Chân trời ước mơ” tiếp tục hành trình, với thông điệp: Không thể thay đổi nơi một đứa trẻ bắt đầu, nhưng chúng ta có thể cùng nhau mở rộng chân trời nơi các em sẽ đến. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đến dự chương trình và trao quà trung thu cho trẻ em nghèo có các đồng chí: Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đinh Thị Hồng Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Chia sẻ tại chương trình, ông Huỳnh Kim Lập, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân cho biết, suốt 15 năm bền bỉ, chương trình “Chân trời ước mơ” đã trở thành một hành trình của lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội.

Với mong muốn giúp các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ và trưởng thành, 15 năm qua, Thiên Tân Group đã cấp học bổng toàn phần đến hết lớp 12 cho 169 em, với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Ông Huỳnh Kim Lập, Anh hùng Lao động, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Thiên Tân chia sẻ về hành trình 15 năm học bổng “Chân trời ước mơ”. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Với Thiên Tân Group, những con số trên chỉ thực sự có ý nghĩa khi có thêm một đứa trẻ không phải bỏ học, có thêm một cháu bước chân vào giảng đường đại học. Và vui nhất là các cháu có một nghề nghiệp, có thể tự lo cho cuộc sống của mình, chăm sóc gia đình và bắt đầu giúp đỡ những người khác. Đó mới là thành quả lớn nhất của 15 năm “Chân trời ước mơ”", ông Huỳnh Kim Lập bộc bạch.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân nhắn nhủ các cháu vẫn còn đang nhận học bổng “Chân trời ước mơ” ba điều: Hãy học tập thật tốt, hãy sống tử tế và hãy giữ cho mình một ước mơ đẹp, để khi trở về với tư cách của người trưởng thành mang theo một món quà dành tặng cho mọi người. Món quà đó có tên là “ước mơ đã thành hiện thực”.

Ông Huỳnh Kim Lập cam kết, Thiên Tân Group sẽ tiếp tục đồng hành với “Chân trời ước mơ”, để có thêm những đứa trẻ được tiếp tục đến trường, được học hành đến nơi đến chốn và có cơ hội xây dựng tương lai của mình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại chương trình. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm trân trọng ghi nhận và biểu dương Thiên Tân Group, các sơ Cô nhi viện Phú Hòa, Báo và Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi đã bền bỉ đồng hành cùng tỉnh trong công tác chăm lo cho trẻ em, đặc biệt là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bác sĩ Lê Thanh Truyền, công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Mạng lưới Y học dự phòng trẻ Việt Nam, thành viên "Chân trời ước mơ" giao lưu tại chương trình. (Ảnh: HIỂN CỪ)

“Giá trị của chương trình “Chân trời ước mơ” không nằm ở phần quà hay số tiền mà ở hai chữ “toàn phần” và “đến hết lớp 12”: một cam kết đi trọn hành trình, không bỏ dở giữa đường. Một doanh nhân thành đạt thì không hiếm nhưng một người dành trọn 15 năm lặng lẽ nuôi chữ cho những đứa trẻ không phải ruột thịt như ông Huỳnh Kim Lập thì rất hiếm. Tỉnh Quảng Ngãi trân trọng và biết ơn ông điều đó”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm bày tỏ.

Tiết mục văn nghệ ca múa vui Tết Trung thu tại chương trình. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để mỗi mùa Trung thu thực sự là điểm tựa cho các cháu khi bước vào năm học mới, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, cập nhật danh sách trẻ em khó khăn, trẻ mồ côi, không nơi nương tựa để kịp thời hỗ trợ, tăng cường công tác tư vấn tâm lý học đường, bảo đảm mọi trẻ em đều được lắng nghe, được yêu thương và được bảo vệ.

Từ một mô hình điểm, một doanh nghiệp tiên phong như Thiên Tân Group để nối dài thành nhiều vòng tay nghĩa tình, chung tay chăm lo cho trẻ em yếu thế và nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, để không một ai bị bỏ lại phía sau.

Trao quà Tết Trung thu cho các em đang được nhận học bổng của chương trình Chân trời ước mơ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trao quà Tết Trung thu cho các em ở Cô nhi viện Phú Hòa. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trao quà Tết Trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Cẩm Thành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Đối với các cháu học sinh, đồng chí Nguyễn Đức Tâm căn dặn: “Không cần làm điều gì to tát, hãy bắt đầu từ những điều nhỏ bé: một trang vở sạch, một lời chào lễ phép, một việc tốt mỗi ngày. Những điều giản dị ấy sẽ thắp sáng con đường tương lai, trở thành những người con ưu tú, công dân tử tế để xây dựng quê hương Quảng Ngãi giàu đẹp, đất nước phồn vinh”.