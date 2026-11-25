Góc học tập của ba chị em Nguyễn Thị Cẩm Nguyên.

Thêm động lực cho những ước mơ vượt khó

Trong căn nhà nhỏ ven kênh ở ấp Thắng Lợi, xã Vĩnh Thuận, em Võ Thị Trà My, học sinh lớp 12/5 Trường THPT Vĩnh Thuận vẫn chưa hết vui mừng khi là 1 trong 10 học sinh được nhận học bổng 10 triệu đồng từ chương trình “ATV tiếp bước đến trường” do Báo và phát thanh, truyền hình An Giang phối hợp với nhà tài trợ tổ chức.

Với My, số tiền này giúp em trang trải một phần chi phí học tập. Hơn thế, học bổng còn là sự quan tâm, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm dành cho học sinh nghèo vượt khó. “Em rất vui và biết ơn Báo và phát thanh, truyền hình An Giang cùng nhà tài trợ đã hỗ trợ học bổng. Em sẽ cố gắng học tập tốt hơn nữa để không phụ lòng mọi người”, Trà My cho biết.

Em Nguyễn Thị Cẩm Nguyên học cùng lớp không giấu được xúc động khi nhận học bổng trị giá 10 triệu đồng. Cùng cảnh nhà khó khăn, được hỗ trợ kịp thời, hai nữ sinh có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn và động lực để theo đuổi ước mơ, xây dựng tương lai.

Nguyên nói: “Em rất xúc động và biết ơn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của chương trình học bổng ATV. Suất học bổng này có ý nghĩa rất lớn với gia đình em, giúp em có thêm chi phí học tập và đỡ đần phần nào khó khăn trong cuộc sống. Em sẽ cố gắng học thật tốt, thực hiện ước mơ trở thành giáo viên để có thể phụng dưỡng cha và chăm lo cho các em”.

Còn lắm lo toan

Đằng sau niềm vui nhận học bổng là nhiều hoàn cảnh khiến người nghe không khỏi chạnh lòng. My mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn nhỏ. Mẹ mất khi em mới vài tháng tuổi, đến năm 3 tuổi, cha em cũng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tật. Gần 20 năm qua, My lớn lên trong vòng tay yêu thương, chở che của ông bà nội. Ông bà vừa làm cha, làm mẹ vừa là điểm tựa để em trưởng thành.

Thương ông bà vất vả, My luôn tự giác, ngoan ngoãn và nỗ lực học tập. Thế nhưng, cuộc sống gia đình em vẫn còn nhiều chật vật. Ông bà của My tuổi cao, không có đất sản xuất, chủ yếu làm thuê để kiếm sống. Nguồn thu nhập ít ỏi gần như chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp dành cho trẻ mồ côi và người nuôi dưỡng trẻ mồ côi, tổng cộng 1,5 triệu đồng/tháng. Căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng từ năm 2008 nay đã xuống cấp, đồ đạc bên trong không có gì đáng giá.

Dù mỗi ngày phải vượt quãng đường hơn 10km đến trường, My chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học. Năm nay là năm cuối cấp, em càng nỗ lực học tập với quyết tâm tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao để có cơ hội theo học ngành sư phạm. Sau này, khi có việc làm, em mong kiếm được tiền chăm lo cho ông bà.

Hoàn cảnh của Nguyên cũng nhiều khó khăn. Gia đình không có đất sản xuất, cha em mắc bệnh tiểu đường, biến chứng phải chạy thận, gần như không còn khả năng lao động. Mẹ bỏ đi, để lại người cha bệnh tật cùng 3 chị em tự xoay xở cuộc sống trong căn nhà được Nhà nước hỗ trợ xây dựng năm 2019. Đến nay, mái nhà và vách ngăn loang lổ theo năm tháng, chiếc giường gãy sạp.

Là chị thứ ba trong gia đình, Nguyên sớm phải quán xuyến việc nhà, chăm sóc các em khi cha đau bệnh. Chị thứ hai đã lập gia đình, sống ở xa, cuộc sống riêng không khá giả nên chẳng thể hỗ trợ được nhiều. Hiện cả gia đình em chủ yếu trông chờ vào khoản trợ cấp dành cho học sinh nghèo của ba chị em, mỗi em 150.000 đồng/tháng. Số tiền ít ỏi ấy khó trang trải các khoản chi tiêu hằng ngày, chưa kể chi phí điều trị bệnh cho cha.

Cuộc sống thường xuyên thiếu trước hụt sau, có lúc phải mượn gạo hàng xóm, nhưng Nguyên vẫn cố gắng duy trì việc học, quyết tâm không để hoàn cảnh gia đình làm dang dở ước mơ. Nguyên nói: “Em cố gắng tốt nghiệp THPT và thi vào ngành sư phạm để bớt gánh nặng học phí. Sau này có công việc ổn định, em sẽ chăm lo cho các em tiếp tục học và chăm sóc tốt cho cha”.

Theo cô Châu Thị Ngọc Nở, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/5 Trường THPT Vĩnh Thuận, dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, My và Nguyên luôn nỗ lực vươn lên, nhiều năm liền đạt thành tích học sinh giỏi, xuất sắc. Sự chăm ngoan, lễ phép và tinh thần hiếu học của hai em được thầy cô, bạn bè quý mến.

“Thấu hiểu hoàn cảnh của các em, trường và giáo viên chủ nhiệm luôn dành sự quan tâm đặc biệt, cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập. Mỗi khi có học bổng, quà hỗ trợ từ các nhà hảo tâm, My và Nguyên đều được trường ưu tiên xem xét, giới thiệu để kịp thời tiếp nhận sự giúp đỡ. Mong rằng thời gian tới, hai em tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, có thêm động lực vượt qua khó khăn, học tập tốt và vươn tới ước mơ”, cô Châu Thị Ngọc Nở nói.