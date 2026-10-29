Học Bác từ những việc dân cần

Đến làm thủ tục xin cấp lại giấy khai sinh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Thượng, ông Hoàng Mộc ở thôn Làng Dầu đã được cán bộ hướng dẫn kê khai, kiểm tra thông tin và hoàn thiện hồ sơ ngay tại quầy. Công việc cơ bản hoàn tất trong buổi sáng, thay vì phải bổ sung nhiều lần như điều ông từng lo ngại.

Ông Mộc chia sẻ: “Người dân quan tâm nhất là làm thủ tục có thuận lợi, có phải đi lại nhiều lần hay không? Đến đây, tôi được cán bộ hướng dẫn tỉ mỉ, giấy tờ cũng được kiểm tra cụ thể. Thủ tục được giải quyết nhanh, tôi rất yên tâm”.

Những thay đổi trong cách phục vụ đang được thể hiện bằng kết quả cụ thể. Hiện trên 95% hồ sơ tại xã Lâm Thượng được nộp trực tuyến, gần 99% hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn. Cùng với ứng dụng công nghệ, cán bộ, công chức tại Trung tâm trực tiếp hỗ trợ những người chưa thành thạo thao tác số, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ ngay tại quầy; những trường hợp phát sinh vướng mắc được tiếp tục hỗ trợ để hạn chế việc đi lại.

Xã yêu cầu tiến độ giải quyết phải đi cùng chất lượng phục vụ. Bởi vậy, “4 xin, 4 luôn” được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã thực hiện trong quá trình tiếp công dân.

Anh Hoàng Xuân Triệu - cán bộ Trung tâm cho biết: “Điều chúng tôi xác định không chỉ là giải quyết hồ sơ đúng hạn mà phải hướng dẫn để người dân hiểu và tự thực hiện được. Với người lớn tuổi, người chưa quen dịch vụ công trực tuyến thì cán bộ phải kiên trì hơn. Mỗi hồ sơ giải quyết thuận lợi cũng là một lần thực hiện trách nhiệm phục vụ Nhân dân”.

Tinh thần gần dân, sát cơ sở còn được thể hiện qua việc nắm những khó khăn phát sinh trong đời sống, sản xuất. Tại thôn Khéo Lẹng, cây măng mai đã tạo nguồn thu cho nhiều hộ dân, song khâu sơ chế, chế biến trong nhiều năm vẫn phụ thuộc vào lao động thủ công. Việc vận chuyển nguyên liệu với khối lượng lớn vừa tốn nhân công, vừa ảnh hưởng đến khả năng mở rộng sản xuất.

Qua rà soát nhu cầu tại cơ sở, xã phối hợp kết nối triển khai dự án hỗ trợ hơn 700 triệu đồng xây dựng nhà xưởng, trang bị máy móc cho Hợp tác xã Nông lâm sản Dương Phúc, phục vụ chế biến măng. Lồng, cẩu trục cùng các thiết bị được đưa vào sử dụng đã thay thế một phần công việc thủ công, giảm sức lao động và rút ngắn thời gian thực hiện một số công đoạn.

Anh Hoàng Văn Chuyến ở thôn Khéo Lẹng cho biết: “Trước đây, vào thời điểm tập trung nhiều nguyên liệu, công nhân phải làm vất vả, cần nhiều người mới thực hiện được. Có máy móc hỗ trợ, chúng tôi có điều kiện tổ chức sản xuất tốt hơn, chủ động hơn khi vào vụ. Điều người sản xuất mong muốn là những khó khăn thực tế như vậy tiếp tục được chính quyền quan tâm, cùng tìm cách tháo gỡ”.

Triển khai Chỉ thị 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh mới”, Đảng ủy xã Lâm Thượng đã tổ chức quán triệt, triển khai đến 100% chi bộ trực thuộc, gắn nội dung thực hành theo Bác với nhiệm vụ chính trị và yêu cầu thực tế của địa phương. 100% chi bộ trên địa bàn xây dựng nội dung thực hành phù hợp với chức trách, nhiệm vụ, trong đó chú trọng trách nhiệm nêu gương, tác phong gần dân, sát cơ sở và hiệu quả giải quyết công việc.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 100% đăng ký lịch công tác cụ thể, xác định rõ việc phải làm, thời hạn và kết quả thực hiện, tạo cơ sở để theo dõi tiến độ, đánh giá trách nhiệm bằng sản phẩm công việc.

Đồng chí Phạm Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy xã Lâm Thượng cho biết: “Chúng tôi xác định thực hành theo Bác phải bắt đầu ngay trong công việc hằng ngày. Vì vậy, điều quan trọng không phải cán bộ báo cáo đã làm bao nhiêu việc, mà từng việc đang làm đến đâu, bao giờ hoàn thành và kết quả cuối cùng là gì? Mỗi cá nhân đều phải có lịch công tác cụ thể, có nhiệm vụ và sản phẩm rõ ràng. Qua đó, cấp ủy có cơ sở kiểm tra, đánh giá thực chất trách nhiệm và hiệu quả công việc của từng cán bộ”.

Đưa việc học Bác vào từng nhiệm vụ, từng vị trí công tác là cách Lâm Thượng chuyển tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW thành hành động cụ thể. Khi trách nhiệm được đo bằng kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, việc học và thực hành theo Bác ngày càng đi vào thực chất.