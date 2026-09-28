Học Bác từ chính công việc mỗi ngày

Công ty TNHH MSV biểu dương, khen thưởng những “Công nhân ưu tú”.

Bắt đầu từ chính phần việc của mình

Trong quá trình làm việc, anh Tạ Quang Huy, Phó Bộ phận Bảo trì - Chế tạo, Công ty TNHH MSV nhận thấy một khoảng trống trong công tác an toàn. Khi xảy ra rò rỉ, chảy tràn hóa chất, việc phát hiện chủ yếu vẫn dựa vào quan sát của công nhân, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người lao động (NLĐ), môi trường và thiết bị sản xuất.

Không bằng lòng với cách làm cũ, anh Tạ Quang Huy nghiên cứu, xây dựng hệ thống báo động và giám sát chảy tràn hóa chất. Các cảm biến được lắp đặt tại những vị trí có nguy cơ như kho, bồn chứa. Khi phát hiện bất thường, hệ thống lập tức kích hoạt còi, đèn cảnh báo và gửi thông tin đến điện thoại của người quản lý. “Mỗi sáng kiến, dù nhỏ, nếu áp dụng thành công đều góp phần bảo vệ đồng nghiệp và giúp công ty phát triển bền vững. Đó là động lực để tôi suy nghĩ và hành động”, anh Huy chia sẻ.

Từ những sáng kiến như của anh Tạ Quang Huy, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại Công ty TNHH MSV ngày càng gắn với từng phần việc, khuyến khích NLĐ chủ động tìm cách làm tốt hơn, an toàn hơn trong mỗi ca sản xuất.

Ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty TNHH MSV cho biết, tại MSV, học và làm theo Bác được thể hiện từ những việc gần gũi hằng ngày: làm việc chăm chỉ, đúng giờ, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với phần việc của mình và với tập thể; đồng thời chủ động tìm tòi, cải tiến trong công việc.

Để những nỗ lực ấy được ghi nhận, CĐCS phối hợp với doanh nghiệp duy trì bình xét, biểu dương, khen thưởng hằng quý. Qua đó, hàng trăm NLĐ được công nhận danh hiệu “Công nhân ưu tú” và tăng lương trước thời hạn. “Sự ghi nhận này tạo thêm động lực để NLĐ tiếp tục nâng cao tay nghề, làm việc trách nhiệm và chủ động đề xuất những cách làm mới”, ông Hoàng chia sẻ.

Cũng trong ngành may mặc, CĐCS Công ty Scavi Huế chọn cách bắt đầu từ việc lắng nghe NLĐ. Với hơn 5.500 lao động, công đoàn triển khai chương trình “Lắng nghe từ gốc”, ứng dụng khảo sát trực tuyến để tiếp nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên. Qua đó, phối hợp với doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế.

Từ nhu cầu của công nhân, doanh nghiệp xây dựng trường mầm non, ký túc xá miễn phí, hỗ trợ phương tiện đi lại và tạo các không gian sinh hoạt văn hóa, thể thao.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Uyên đều là công nhân của công ty, có hai con học tại Trường Mầm non Scavi, được miễn phí và có xe đưa đón. “Các con được chăm sóc, đưa đón thuận tiện, vợ chồng tôi cũng giảm được một khoản chi phí nên yên tâm làm việc hơn”, chị Uyên chia sẻ.

Gắn học và làm theo Bác với đời sống công nhân

Ở nhiều CĐCS, việc chăm lo được bắt đầu từ những nhu cầu rất gần với đời sống công nhân như trạm sửa xe máy miễn phí, bán hàng trả góp không lãi suất, chỗ để xe dành riêng cho lao động nữ mang thai, phòng vắt và trữ sữa cho lao động nuôi con nhỏ.

Sau 5 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học và làm theo Bác trong các cấp công đoàn thành phố ngày càng được cụ thể hóa bằng những việc làm gắn với đời sống NLĐ.

Hơn 2.500 lượt cán bộ công đoàn được học tập, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình “Phúc lợi đoàn viên” kết nối với hơn 30 doanh nghiệp, đưa các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi đến đoàn viên và NLĐ. Các cấp công đoàn hỗ trợ hơn 750 triệu đồng cho đoàn viên ốm đau dài ngày; dành 3,5 tỷ đồng từ chương trình “Mái ấm Công đoàn” để xây mới, sửa chữa 137 ngôi nhà. Đến nay, 249/294 CĐCS doanh nghiệp đã ký thỏa ước lao động tập thể, đạt 84,7%.

Theo ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, bám tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”, hoạt động công đoàn thời gian tới sẽ hướng mạnh hơn về cơ sở, giảm tính hành chính. Cán bộ công đoàn dành nhiều thời gian bám địa bàn, tiếp cận doanh nghiệp, lắng nghe đoàn viên, kịp thời nắm bắt những vấn đề liên quan đến tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, việc làm và đời sống NLĐ.

Với mỗi công nhân, “làm theo” có thể bắt đầu từ những việc rất gần: làm việc chăm chỉ, đúng giờ, chấp hành kỷ luật, có trách nhiệm với phần việc của mình; thực hành tiết kiệm, chủ động học tập nâng cao tay nghề, thích ứng với công nghệ mới, mạnh dạn đề xuất sáng kiến và sẻ chia, hỗ trợ đồng nghiệp.

“Trong điều kiện tổ chức công đoàn đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, bộ máy càng phải gần cơ sở, nắm bắt kịp thời những vấn đề đoàn viên, NLĐ quan tâm và tập trung giải quyết đến nơi đến chốn. Hiệu quả chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho NLĐ chính là thước đo cụ thể của việc học và làm theo Bác”, ông Nguyễn Quý nhấn mạnh.