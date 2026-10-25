Học Bác trong từng việc vì dân

ĐBP - Lắng nghe ý kiến, chủ động giúp dân phòng ngừa rủi ro, giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở, Công an xã Pu Nhi gắn việc học và thực hành theo Bác với chất lượng phục vụ Nhân dân. Sự tận tụy trong từng công việc góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo điều kiện để Nhân dân yên tâm xây dựng cuộc sống.

Công an xã Pu Nhi phối hợp với lực lượng cơ sở tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự địa bàn.

Lời Bác dạy “Đối với công việc, phải tận tụy”, “Đối với Nhân dân, phải kính trọng, lễ phép”, được Công an xã Pu Nhi cụ thể hóa trong cách nắm tình hình, tiếp xúc và giải quyết công việc của dân. Gần dân để hiểu những điều dân lo cũng là cơ sở để lựa chọn nội dung tuyên truyền, phương pháp vận động, xử lý phù hợp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng chí Nguyễn Thế Bắc, Trưởng Công an xã Pu Nhi cho biết: Chúng tôi xác định học và thực hành theo Bác phải gắn với trách nhiệm bảo vệ Nhân dân và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Mỗi cán bộ phải tận tụy với công việc, tôn trọng, lắng nghe dân, giải quyết công việc đúng pháp luật và có trách nhiệm đến cùng.

Sau tinh gọn, sắp xếp, xã Pu Nhi có 16 bản. Để hiểu và phục vụ Nhân dân tốt hơn, mới đây Công an xã tổ chức Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Bà con trao đổi, góp ý về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý cư trú, tuyên truyền pháp luật và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các ý kiến được nghiêm túc tiếp thu, trao đổi, làm rõ. Những vấn đề thuộc thẩm quyền được xem xét, giải quyết, các kiến nghị được tổng hợp để tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý. Tiếng nói từ cơ sở giúp lực lượng công an có thêm căn cứ điều chỉnh phương pháp công tác, nâng cao chất lượng phục vụ.

Tại bản Dê Chơ, hơn 80 người dân vừa được Công an xã Pu Nhi tuyên truyền về nhận diện tin giả, thông tin sai sự thật, nội dung tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Các cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn bà con kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống, thận trọng trước hình ảnh, video, âm thanh có dấu hiệu bị làm giả, báo cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Anh Lý A Nhìa chia sẻ: Qua buổi tuyên truyền, tôi hiểu hình ảnh, giọng nói trên mạng cũng có thể bị làm giả. Thấy thông tin lạ, mình phải kiểm tra từ nguồn chính thống, chưa rõ thì không chia sẻ. Chúng tôi cũng nhắc nhau chấp hành luật giao thông để giữ an toàn cho bản thân và mọi người.

Công an xã còn phối hợp với trưởng bản, người có uy tín, các đoàn thể và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tuyên truyền phòng, chống ma túy, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, bạo lực gia đình, bảo vệ trẻ em. Mới đây, đơn vị phối hợp với gia đình và các đoàn thể vận động 3 người nghiện ma túy tự nguyện đi cai nghiện.

Việc vận động giao nộp súng tự chế, công cụ hỗ trợ được gắn với bảo vệ sự an toàn của từng gia đình. Qua họp bản, sinh hoạt cộng đồng, gặp gỡ trực tiếp, các chiến sĩ giải thích để bà con hiểu quy định pháp luật, nguy cơ đối với tính mạng, sức khỏe từ việc cất giữ, sử dụng vũ khí trái quy định. Nhiều người dân đã tự nguyện giao nộp, góp phần hạn chế nguy cơ tai nạn và những hậu quả đáng tiếc khi mâu thuẫn phát sinh.

Trong công tác dân vận, Công an xã kiên trì giải thích, thuyết phục, giúp người dân tháo gỡ bất đồng, giữ gìn tình đoàn kết trong dân cư. Tại bản Nậm Ngám, tranh chấp đất nương giữa hai hộ gia đình dẫn đến căng thẳng, ảnh hưởng đến đoàn kết trong bản. Công an xã phối hợp với trưởng bản và các đoàn thể nhiều lần gặp gỡ, phân tích quy định pháp luật, vận động hai bên bình tĩnh, thống nhất hướng giải quyết, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và yên tâm lao động, sản xuất.

Trưởng bản Nậm Ngám Lò Văn Diên chia sẻ: Cán bộ Công an xã thường xuyên gần dân, bám sát cơ sở, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, những mâu thuẫn được quan tâm tháo gỡ, góp phần giúp bà con luôn yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Đinh Quang Bạo, Chủ tịch UBND xã Pu Nhi đánh giá: Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Việc bám sát địa bàn, tôn trọng và lắng nghe Nhân dân giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, củng cố sự gắn bó, đồng thuận của người dân trong giữ gìn an ninh, trật tự. Địa bàn ổn định tạo điều kiện để bà con yên tâm phát triển kinh tế gia đình, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố đoàn kết cộng đồng.

Giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, bảo vệ sự bình yên để người dân phát triển sản xuất, nuôi dạy con em, xây dựng bản làng là những việc làm thiết thực Công an xã Pu Nhi học và thực hành theo Bác. Gần dân, trọng dân, dựa vào dân trong từng công việc góp phần bồi đắp mối quan hệ gắn bó, phát huy sức mạnh cộng đồng, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.