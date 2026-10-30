Học Bác, Hòa Hưng triển khai phần việc phục vụ nhân dân

Xã Hòa Hưng vận động xã hội hóa xây dựng cầu giao thông nông thôn tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân. Ảnh: CẨM TÚ

Những kết quả đạt được tại xã Hòa Hưng thời gian qua là minh chứng sinh động cho thấy việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới không dừng lại ở khẩu hiệu hay những bản cam kết trên giấy. Phong trào đã thực sự lan tỏa sâu rộng, bén rễ vững chắc và trở thành ý thức tự giác trong từng tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên và trong từng nếp nhà, nhịp sống của người dân.

Nhằm đưa chủ trương của Đảng đi vào chiều sâu, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành Kế hoạch số 203-KH/ĐU cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương và Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”. Điểm nhấn mang tính đột phá của Hòa Hưng chính là sự dịch chuyển mạnh mẽ từ học tập, đăng ký sang thực hành thường xuyên, tự giác.

Việc học Bác đã trở thành công việc hằng ngày gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên của xã. Các chi bộ, cơ quan, đơn vị đều đưa nội dung này vào sinh hoạt định kỳ, trong đó lấy việc tháo gỡ các điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả công việc. Mỗi công trình, phần việc đều xác định rõ người thực hiện, lộ trình và sản phẩm hoàn thành cụ thể.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hòa Hưng Nguyễn Thái Đông, để tạo nên sức mạnh tổng hợp, yếu tố cốt lõi được Đảng bộ xã Hòa Hưng đặt lên hàng đầu chính là xây dựng khối đoàn kết vững chắc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn hệ thống chính trị. Khi ý Đảng hợp lòng dân, mọi nhiệm vụ dẫu khó khăn đến đâu cũng được triển khai hiệu quả, làm nền tảng đưa Hòa Hưng phát triển nhanh và bền vững. Muốn tạo ra chuyển biến thực chất, người đứng đầu cấp ủy phải luôn tiên phong, nêu gương bằng những hành động cụ thể, sản phẩm rõ ràng và tinh thần dấn thân vì lợi ích chung.

Tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã luôn đề cao tính nêu gương theo các nhóm nội dung: Bản lĩnh chính trị, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ nhân dân. Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thường xuyên duy trì đối thoại trực tiếp, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền.

Gắn việc học tập, thực hành theo Bác với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Hòa Hưng tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các mục tiêu trọng tâm, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững. Xã chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, phát triển kinh tế tập thể gắn với chuỗi giá trị. Công tác thu ngân sách, quản lý trật tự xây dựng và cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực.

Cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xác định chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, trọng tâm và cấp bách. Nhờ huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, thời gian qua, xã xây dựng mới nhiều căn nhà đại đoàn kết, xây dựng hàng chục cầu giao thông nông thôn khang trang, giúp việc đi lại, giao thương của người dân và học sinh thuận tiện. Các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Niềm vui lớn đến với Đảng bộ và nhân dân Hòa Hưng khi địa phương được công nhận là xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đây là sự ghi nhận xứng đáng, đồng thời là nguồn động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Những kết quả toàn diện trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế và an sinh xã hội tại xã Hòa Hưng là minh chứng rõ nét cho việc học tập, thực hành theo Bác; thể hiện sinh động qua từng công trình, dự án mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tòng, ngụ xã Hòa Hưng cho biết: “Nhờ sự quan tâm sát sao của Đảng ủy, chính quyền địa phương, nhất là các đồng chí lãnh đạo xã luôn gần dân, lắng nghe và lo cho dân từng cây cầu, tuyến đường giao thông nông thôn, căn nhà nên đời sống người dân ngày càng khá hơn. Thấy cán bộ làm việc trách nhiệm, tận tụy, chúng tôi càng thêm tin tưởng và sẵn sàng góp sức chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.