Học Bác gắn với thực hành, tạo động lực phát triển

Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín quốc tế.

Tuy nhiên, thực tiễn cũng cho thấy ở một số nơi, việc học và làm theo Bác còn hình thức, thiếu chiều sâu, chưa tạo được chuyển biến rõ từ nhận thức sang hành động. Trong bối cảnh mới, việc học Bác cần tiếp tục đổi mới cả cách học và cách làm, để thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Chỉ thị số 07 xác định việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. Việc tổ chức thực hiện phải phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, gắn chặt với nhiệm vụ được giao, tăng cường đối thoại và xử lý những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn; kiên quyết khắc phục bệnh hình thức, phô trương, báo cáo không đúng thực chất.

Điểm nhấn của Chỉ thị lần này là yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành. Việc thực hành phải thường xuyên, tự giác, thiết thực; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Đặt phương pháp Hồ Chí Minh vào nội dung học tập, thực hành cũng có nghĩa phải giải quyết công việc khoa học, hiệu quả, gắn lý luận với thực tiễn, xác định đúng mâu thuẫn, đúng khâu đột phá và đúng người thực hiện.

TPHCM đang cụ thể hóa yêu cầu này bằng các tiêu chí nêu gương về bản lĩnh, đạo đức công vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, trước hết đối với người đứng đầu; đồng thời tiếp tục phát huy giá trị Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, hình thành chuẩn mực ứng xử mang dấu ấn thành phố.

Trọng tâm là đưa việc học tập, thực hành theo Bác trở thành nếp sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó khơi dậy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường và niềm tự hào về thành phố mang tên Người.

Trước đó, TPHCM đã triển khai Chỉ thị số 05 khá sâu rộng, trong đó việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từ năm 2020 tạo thêm một phương thức đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến gần hơn với đời sống xã hội.

Trong giai đoạn phát triển mới, việc triển khai hiệu quả Chỉ thị số 07 càng có ý nghĩa khi thành phố đang thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, tạo điều kiện thúc đẩy TPHCM trở thành biểu tượng phát triển năng động của Việt Nam trong thế kỷ XXI, là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng, cực đổi mới sáng tạo và hội nhập quan trọng của cả nước...

Học Bác bằng những công việc cụ thể, bằng kết quả thực chất và bằng sự hài lòng của nhân dân chính là cách thể hiện sinh động nhất lòng kính yêu, biết ơn Bác và trách nhiệm với thành phố mang tên Người.