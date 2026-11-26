Thời gian qua, Đảng ủy và Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai đã xác định học và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng thái độ phục vụ và sự hài lòng của người bệnh. Từng quy trình đón tiếp, phân luồng khám bệnh được rà soát, tinh gọn. Thay vì để người bệnh phải chờ đợi trong mệt mỏi hay tự tìm phòng khám, các y, bác sĩ bệnh viện đã hướng dẫn tận tình.

8 giờ sáng tại Khoa Khám bệnh, không khí làm việc đã trở nên nhộn nhịp, nhiều người dân tộc thiểu số từ các xã vùng sâu, vùng xa đến khám bệnh. Ngay từ sảnh đón tiếp, người dân được đội ngũ nhân viên công tác xã hội và các điều dưỡng viên bệnh viện hướng dẫn.

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Nguyễn Phương Thảo - Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Khám bệnh, chi bộ và lãnh đạo khoa quán triệt tới từng bác sĩ, điều dưỡng phương châm “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.

Đặc biệt, với người dân vùng cao còn hạn chế về tiếng phổ thông hoặc bỡ ngỡ với quy trình khám bệnh, nhân viên y tế phải hướng dẫn từng bước, thậm chí đưa người bệnh cao tuổi, người khuyết tật đến tận các phòng siêu âm, xét nghiệm. Sự kiên nhẫn, tận tình của thầy thuốc chính là liều thuốc tinh thần giúp người bệnh vơi bớt lo âu.

Ngồi chờ lấy thuốc sau khi hoàn tất quy trình khám tổng quát, bà Hoàng Thị Minh, 68 tuổi, tổ dân phố số 5, phường Nghĩa Lộ chia sẻ: “Trước đây đi viện tôi ngại lắm, mắt kém không đọc được hướng dẫn, không biết hỏi ai. Nhưng giờ được điều dưỡng đón từ cửa, bác sĩ dặn dò cách uống thuốc rất kỹ. Tôi cũng thấy yên tâm khi đến khám bệnh tại đây”.

Những ghi nhận của người bệnh chính là minh chứng cho sự chuyển biến thực chất tại bệnh viện. Quy tắc ứng xử chuẩn mực, tinh thần phục vụ vì người bệnh còn lan tỏa trong công tác chăm sóc toàn diện tại các khoa. Điển hình như tại Khoa Hồi sức tích cực - nơi thường xuyên đối mặt với áp lực lớn khi bệnh nặng. Sự chăm sóc tận tụy, kịp thời đã trở thành hình ảnh quen thuộc, sưởi ấm lòng người bệnh và người nhà bệnh nhân.

Một trong những giải pháp đột phá về nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ là Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai đã tăng cường cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số để giảm phiền hà cho người dân. Bệnh viện đã hiện đại hóa quy trình khám, chữa bệnh; hệ thống đăng ký khám bệnh trực tuyến, tra cứu kết quả chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm online được vận hành hiệu quả, giúp người dân chủ động thời gian khi đi khám.

Đặc biệt, việc đẩy mạnh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian xếp hàng chờ đợi tại quầy thu ngân. Theo ghi nhận tại bộ phận một cửa và các quầy tiếp đón, hàng trăm hồ sơ, thủ tục liên quan đến bảo hiểm y tế, chuyển tuyến, thanh toán ra viện được giải quyết nhanh gọn, minh bạch, tạo dựng môi trường bệnh viện văn minh, chuyên nghiệp.

Song song với đó, bệnh viện luôn xác định, y đức phải được thể hiện bằng năng lực khám, chữa bệnh. Từ đó, bệnh viện quan tâm phát triển đội ngũ chuyên môn vững mạnh. Đến nay, bệnh viện đã cử 30 cán bộ đào tạo sau đại học, trong đó 22 người được đào tạo chuyên khoa I và 8 người đào tạo chuyên khoa II; trên 200 nhân viên y tế được cập nhật kiến thức chuyên môn; phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung ương; thực hiện đào tạo ngắn ngày; tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật vượt tuyến.

Từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã khám cho 122.718/136.000 lượt người, đạt trên 90% kế hoạch; công suất sử dụng giường bệnh đạt 109%; chuyển tuyến nội trú 2,3%, giảm 0,9% so với cùng kỳ; mức độ hài lòng người bệnh 98,9%...

Bác sĩ Chuyên khoa I Phạm Thanh Hương - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai khẳng định: “Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện luôn xác định đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Chúng tôi sẽ gắn việc học tập thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hằng ngày của cán bộ, y, bác sĩ. Qua đó, mỗi y, bác sĩ không chỉ nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, mà phải tích cực tự học, làm chủ kỹ thuật mới để người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất ngay tại địa phương”.