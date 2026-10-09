Học Bác để nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp người làm báo

Dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có ông Trần Ngọc Hà - Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; ông Nguyễn Quang Tám - Bí thư Chi bộ VPĐD tại TP Đà Nẵng; ông Mai Văn Long - Bí thư Chi bộ VPĐD tại Gia Lai, cùng toàn thể đảng viên, quần chúng của hai Chi bộ.

Các đảng viên, quần chúng Chi bộ VPĐD tại TP Đà Nẵng và Chi bộ VPĐD tại Gia Lai tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề năm 2026.

Phát biểu đề dẫn, ông Nguyễn Quang Tám - Bí thư Chi bộ VPĐD tại TP Đà Nẵng nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu tài liệu hay tham gia các phong trào mà quan trọng hơn là chuyển hóa nhận thức thành hành động, thể hiện trong tác phong công tác, tinh thần trách nhiệm và cách ứng xử với đồng nghiệp, Nhân dân cũng như với nghề nghiệp.

Ông Nguyễn Quang Tám - Bí thư Chi bộ VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Đà Nẵng phát biểu đề dẫn tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Đối với người làm báo, việc học và làm theo Bác cần được cụ thể hóa trong từng khâu tác nghiệp, từ bám sát cơ sở, tôn trọng Nhân dân đến thu thập, xác minh và xử lý thông tin. Mỗi tác phẩm phải bảo đảm tính chính xác, khách quan, có căn cứ, qua đó góp phần giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân và danh dự của cơ quan.

Theo ông Nguyễn Quang Tám, các Chi bộ cần gắn việc học tập và làm theo Bác với nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên; đồng thời đổi mới nội dung sinh hoạt, tăng cường đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tập thể vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hoạt động báo chí.

Ông Trần Ngọc Hà - Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, ông Trần Ngọc Hà - Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nhấn mạnh vai trò của công tác chính trị, tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, phóng viên; đồng thời yêu cầu mỗi người không ngừng rèn luyện, học tập phong cách giản dị, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn việc tu dưỡng đạo đức với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tỉnh táo khi tiếp nhận, tương tác và chia sẻ thông tin; tránh vô tình tiếp tay lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc, chống phá. Việc giữ vững bản lĩnh chính trị, tuân thủ kỷ luật phát ngôn và đề cao trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội là những yêu cầu quan trọng đối với người làm báo hiện nay.

Ông Mai Văn Long - Bí thư Chi bộ VPĐD Báo Pháp luật Việt Nam tại Gia Lai phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Theo ông Mai Văn Long - Bí thư Chi bộ VPĐD tại Gia Lai, sinh hoạt chuyên đề là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên và quần chúng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời cụ thể hóa nội dung học tập bằng những hành động thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của các Văn phòng đại diện và yêu cầu nâng cao chất lượng báo chí của Báo Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi sinh hoạt, các tham luận tập trung làm rõ những giải pháp thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ phóng viên, người làm báo.

Ông Ngô Văn Toàn, đảng viên Chi bộ VPĐD tại TP Đà Nẵng trình bày tham luận về đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên.

Trình bày tham luận với chủ đề “Học Bác để đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và quản lý, giáo dục, phân công nhiệm vụ đảng viên”, ông Ngô Văn Toàn, đảng viên Chi bộ VPĐD tại TP Đà Nẵng cho rằng cần đổi mới sinh hoạt Chi bộ theo hướng thiết thực, dân chủ, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Theo tham luận, việc phân công nhiệm vụ đảng viên cần xác định rõ trách nhiệm, sản phẩm, thời hạn hoàn thành và phương thức kiểm tra, đánh giá; đồng thời đề cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm. Cấp ủy và người đứng đầu phải phát huy vai trò nêu gương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường tự phê bình và phê bình, kịp thời giúp đảng viên nhận diện, khắc phục hạn chế.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, tham luận đề xuất duy trì sinh hoạt Chi bộ đúng quy định, tập trung thảo luận những vấn đề thực tiễn trong từng kỳ sinh hoạt; thường xuyên rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ và cam kết của đảng viên. Cùng với đó, cần quan tâm phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn phát triển đảng viên, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Ông Nguyễn Văn Tự, đại diện Chi bộ VPĐD tại Gia Lai trình bày tham luận về đạo đức người làm báo, trách nhiệm nêu gương, kỷ luật phát ngôn và ứng xử trên không gian mạng.

Đề cập trực tiếp đến đạo đức nghề nghiệp, ông Nguyễn Văn Tự, đại diện Chi bộ VPĐD tại Gia Lai, trình bày tham luận “Học Bác về đạo đức người làm báo – trách nhiệm nêu gương, kỷ luật phát ngôn và ứng xử trên không gian mạng”.

Tham luận xác định tôn trọng sự thật, bảo vệ lợi ích chính đáng của xã hội là những yêu cầu cốt lõi đối với người làm báo. Trong môi trường thông tin lan truyền nhanh, mỗi sai sót đều có thể ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức và uy tín của cơ quan báo chí. Vì vậy, phóng viên phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, tiếp tục xác minh khi chưa đủ dữ liệu, chủ động khắc phục sai sót và tiếp nhận phản ánh với tinh thần cầu thị, khách quan.

Đối với việc sử dụng mạng xã hội, cán bộ, đảng viên làm báo cần nâng cao trách nhiệm trong phát ngôn, phân biệt rõ quan điểm cá nhân với phát ngôn của cơ quan, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật và quy tắc nghề nghiệp. Bản lĩnh của người làm báo không chỉ thể hiện ở sự dũng cảm khi phản ánh những vấn đề của đời sống mà còn ở khả năng giữ vững nguyên tắc, bảo đảm tính công tâm và nhân văn trong quá trình tác nghiệp.

Bà Vũ Thị Vân Anh, đảng viên Chi bộ VPĐD tại TP Đà Nẵng trình bày tham luận.

Trong khi đó, tham luận của bà Vũ Thị Vân Anh, đảng viên Chi bộ VPĐD tại TP Đà Nẵng, với chủ đề “Gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam”, tập trung làm rõ yêu cầu đưa việc học tập và làm theo Bác vào thực tiễn hoạt động báo chí trên từng địa bàn.

Theo tham luận, phóng viên cần bám sát cơ sở, nắm bắt đời sống Nhân dân, chủ động phát hiện những vấn đề nổi lên từ thực tiễn; phản ánh khách quan những bất cập cần được cơ quan chức năng quan tâm, đồng thời lan tỏa các mô hình tốt, cách làm hiệu quả. Trong quá trình tác nghiệp, cần bảo đảm tiếp cận thông tin đa chiều, tôn trọng người được phỏng vấn, tránh định kiến và không đưa ra kết luận khi chưa có đủ căn cứ.

Quang cảnh buổi sinh hoạt.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung, các Văn phòng đại diện cần chú trọng phát triển năng lực số, đổi mới phương thức thể hiện tác phẩm trên các nền tảng, khai thác dữ liệu và ứng dụng công nghệ phù hợp. Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện hỗ trợ; sự thật và đạo đức nghề nghiệp vẫn là nền tảng quyết định chất lượng, giá trị của mỗi tác phẩm báo chí.

Tại phần thảo luận, các đảng viên tiếp tục trao đổi về trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu; giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, giữ gìn sự liêm chính trong quan hệ với doanh nghiệp, nguồn tin, đối tác và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia mạng xã hội.

Trao đổi, đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tạo điều kiện để phóng viên tiếp cận thông tin, cập nhật kiến thức và nâng cao kỹ năng làm báo trong kỷ nguyên số. Trong đó, cần chú trọng kỹ năng sản xuất nội dung đa phương tiện, tác nghiệp truyền hình, ứng dụng công nghệ mới và khai thác các nền tảng số, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng tác phẩm và đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí hiện đại.

Thông qua buổi sinh hoạt, hai Chi bộ thống nhất tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung thường xuyên, gắn với sinh hoạt Chi bộ và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Mỗi đảng viên thực hiện nghiêm cam kết năm 2026, định kỳ tự đánh giá kết quả, xác định rõ những việc đã làm được, hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

Hai Chi bộ cũng xác định tiếp tục đổi mới sinh hoạt theo hướng thiết thực, dân chủ, thẳng thắn; đề cao trách nhiệm nêu gương, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tăng cường đoàn kết nội bộ. Đối với đảng viên là người làm báo, yêu cầu đặt ra là không ngừng nâng cao chất lượng tác phẩm, bảo đảm tính chính xác, khách quan, nhân văn; chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy định về sử dụng mạng xã hội và giữ gìn uy tín của Báo Pháp luật Việt Nam.

Việc học tập và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ rõ ràng, có thể kiểm tra, đánh giá, gắn với chất lượng công việc, hiệu quả hoạt động và trách nhiệm của từng đảng viên. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy với công việc.

Các hội viên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên tham dự buổi sinh hoạt.

Cũng trong dịp này, Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên tổ chức sinh hoạt, tập trung trao đổi nghiệp vụ, thảo luận về ứng xử trên không gian mạng, đồng thời đề ra định hướng nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí và tăng cường phối hợp giữa các hội viên, phát huy hiệu quả mạng lưới thông tin tại các địa bàn trong thời gian tới.

Được thành lập theo Quyết định số 02 ngày 2/2/2026 của Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam, Chi hội hiện có 24 hội viên, công tác tại Văn phòng đại diện Báo Pháp luật Việt Nam tại TP Đà Nẵng, Gia Lai và các địa bàn trong khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, ông Nguyễn Quang Tám, Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên cho biết: Thời gian qua, các hội viên duy trì hoạt động thông tin, tuyên truyền, phản ánh những vấn đề được dư luận quan tâm, tập trung vào các lĩnh vực pháp luật, tư pháp, chính sách, kinh tế – xã hội, cải cách hành chính và an sinh xã hội. Nhiều hội viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần lan tỏa hình ảnh người làm báo gắn bó với cơ sở và trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, ông Nguyễn Quang Tám nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường kết nối, trao đổi thông tin giữa các hội viên đang công tác tại nhiều địa bàn khác nhau, qua đó phát huy lợi thế về mạng lưới thông tin cơ sở, nâng cao hiệu quả phối hợp trong khai thác đề tài, xác minh thông tin và xây dựng các tuyến bài có tính liên kết vùng.

Ông Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam phát biểu tại buổi sinh hoạt.

Theo ông Trần Ngọc Hà, Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam, với 24 hội viên hoạt động trên địa bàn rộng, Chi hội có điều kiện tiếp cận nhiều nguồn thông tin từ cơ sở. Tuy nhiên, để phát huy tốt lợi thế này, các hội viên cần chủ động chia sẻ thông tin, kinh nghiệm tác nghiệp, hỗ trợ nghiệp vụ và phối hợp triển khai các đề tài chung. Việc kết nối cần được thực hiện thường xuyên, thực chất, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tác phẩm mà còn tăng cường sự gắn bó giữa hội viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và chuyển đổi số báo chí.

Tại buổi sinh hoạt, các hội viên cũng tập trung trao đổi về trách nhiệm của người làm báo trong phát ngôn, ứng xử và sử dụng mạng xã hội. Các ý kiến nhấn mạnh, chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng không chỉ thể hiện ở nội dung đăng tải mà còn ở cách bình luận, trao đổi và phản hồi trước những ý kiến trái chiều. Mỗi nhà báo cần giữ thái độ khách quan, văn minh, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực hoặc tham gia tranh luận cực đoan; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, không để mạng xã hội chi phối nhận thức và hoạt động tác nghiệp.

Trong môi trường số, thông tin có thể lan truyền nhanh chóng, vì vậy người làm báo cần thận trọng khi đăng tải, bình luận, chia sẻ hoặc tương tác với các nội dung trên mạng xã hội. Việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin phải dựa trên tinh thần kiểm chứng, bảo đảm tính chính xác, khách quan; không tùy tiện lan truyền thông tin chưa được xác thực, tránh để cảm xúc cá nhân hoặc những nhận định chủ quan ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp. Việc sử dụng mạng xã hội cần gắn với trách nhiệm cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và ý thức giữ gìn hình ảnh, uy tín của cơ quan báo chí.

Nhà báo Phạm Thị Tuyết Lan phát biểu ý kiến về trách nhiệm nghề nghiệp và chuẩn mực ứng xử của người làm báo trên không gian mạng.

Theo nhà báo Phạm Thị Tuyết Lan, mỗi hội viên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và quy định về đạo đức nghề nghiệp trong quá trình tác nghiệp; chủ động thu thập, kiểm chứng thông tin, khai thác hồ sơ, tài liệu trên cơ sở nguồn tin xác thực và đúng quy định. Đối với các thông tin đăng tải trên mạng xã hội, người làm báo càng cần giữ thái độ thận trọng, có trách nhiệm, phân biệt rõ thông tin đã được kiểm chứng với nội dung chưa đủ căn cứ; đồng thời tiếp nhận ý kiến phản hồi trên tinh thần cầu thị, tôn trọng sự thật và quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Nhà báo Nguyễn Văn Tự đóng góp ý kiến về tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các hội viên tại các địa bàn.

Nhà báo Nguyễn Văn Tự đề xuất tăng cường trao đổi thông tin giữa hội viên tại các địa bàn, nhất là những nơi có đặc điểm và điều kiện tác nghiệp khác nhau. Trên cơ sở nắm bắt tình hình thực tế tại từng địa phương, các hội viên cần chủ động phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ xác minh thông tin và xây dựng các tuyến bài có tính liên kết giữa nhiều địa bàn. Qua đó, khai thác hiệu quả thế mạnh của từng phóng viên, nâng cao chiều sâu và sức lan tỏa của các tác phẩm báo chí.

Các hội viên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam khu vực Miền Trung – Tây Nguyên trao đổi, chia sẻ, đóng góp ý kiến tại buổi sinh hoạt.

Trong bối cảnh báo chí tiếp tục đổi mới và chuyển đổi số, nhiều ý kiến cũng đề cập yêu cầu nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất và truyền tải nội dung trên các nền tảng số. Tuy nhiên, dù sử dụng phương tiện hay nền tảng nào, người làm báo vẫn phải đặt tính chính xác, khách quan và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu; không chạy theo tốc độ lan truyền hoặc sự chú ý trên mạng mà xem nhẹ quy trình kiểm chứng thông tin.

Phát biểu định hướng nhiệm vụ thời gian tới, ông Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam đề nghị Chi hội quan tâm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao kỹ năng tác nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường báo chí số cho cán bộ, hội viên. Đồng thời, hội viên cần tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, nâng cao trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử trên mạng xã hội và trong từng tác phẩm được xuất bản.

Lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam và các hội viên Chi hội Nhà báo khu vực Miền Trung – Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm.

Ông Trần Ngọc Hà cũng kỳ vọng Chi hội phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động phối hợp giữa các địa bàn, đầu tư xây dựng những tác phẩm báo chí có chất lượng, chiều sâu và giá trị xã hội; tích cực tham gia Giải Báo chí Quốc gia cùng các giải báo chí do bộ, ngành, địa phương tổ chức, góp phần khẳng định năng lực chuyên môn, bản lĩnh và trách nhiệm của đội ngũ người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.