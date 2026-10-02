"Học Bác để hành động, để đổi mới, để phụng sự Nhân dân"

Dự buổi lễ có đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cùng đại diện lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên, học sinh và Nhân dân trong tỉnh.

Quang cảnh buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm dưới cờ Tổ quốc, các đại biểu và Nhân dân cùng thực hiện nghi thức chào cờ, hát Quốc ca.

Nội dung sinh hoạt tư tưởng tháng 10 tập trung quán triệt, học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị và Quy định số 58-QĐ/TU ngày 14/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu dự Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 10.

Thông điệp xuyên suốt buổi sinh hoạt là yêu cầu chuyển mạnh từ “học” sang “hành”, từ “nói” sang “làm”, từ “cam kết” sang “kết quả”, từ “trách nhiệm trên giấy” thành trách nhiệm được thể hiện trong thực tiễn. Việc học và làm theo Bác không chỉ dừng ở ghi nhớ lời dạy, mà phải trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, đổi mới bản thân, làm tốt hơn công việc và cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, với tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân.

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trình bày nội dung sinh hoạt tư tưởng dưới cờ.

Từ yêu cầu đó, mỗi cán bộ, đảng viên được nhắc nhở phải thường xuyên tự soi, tự sửa; sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và giải quyết công việc đến nơi, đến chốn. Trước những nhiệm vụ khó, phải chủ động tìm giải pháp; trước các điểm nghẽn, phải thẳng thắn đối diện, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm; với những vấn đề Nhân dân quan tâm, phải gần dân, sát dân, lắng nghe đầy đủ và hành động với trách nhiệm cao hơn.

Người đứng đầu càng phải nêu gương, làm trước, nói đi đôi với làm, dám nhận trách nhiệm và chịu trách nhiệm đến cùng đối với công việc được giao.

Nội dung sinh hoạt cũng ôn lại dấu ấn chuyến thăm Lào Cai của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 68 năm; đồng thời nhắc lại những căn dặn của Người đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ về tình đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua, Lào Cai hôm nay đã có nhiều đổi thay, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao hơn, nhưng những lời căn dặn của Người vẫn nguyên giá trị và tiếp tục được soi chiếu trong thực tiễn hôm nay. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những hành động thiết thực, cụ thể, gắn với vị trí công tác, nhiệm vụ được giao và lợi ích chung.

Các đại biểu dự Lễ chào cờ cấp tỉnh tháng 10.

Sinh hoạt tư tưởng dưới cờ không chỉ là hoạt động đầu tháng mà còn là dịp nhìn lại kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định yêu cầu trong thời gian tới và nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên về trách nhiệm của mình.

Tháng 10, tỉnh Lào Cai lựa chọn nội dung trọng tâm về học tập, làm theo, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 07-CT/TW.

Đây là Chỉ thị có ý nghĩa quan trọng của Bộ Chính trị, đồng thời là nội dung của chuyên đề toàn khóa Đại hội XIV của Đảng. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Quy định số 58-QĐ/TU ngày 14/9/2026 nhằm cụ thể hóa việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, gắn với yêu cầu triển khai các định hướng, chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Phùng Nam Trung - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai cho biết: "Việc lựa chọn nội dung này trong sinh hoạt dưới cờ nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu và thấm nhuần những nội dung cốt lõi của Chỉ thị 07, từ đó lấy tinh thần học tập, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm điểm tựa để nỗ lực, noi gương và thực hiện những lời căn dặn của Người. Tháng 10 cũng là thời điểm các cấp, các ngành tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026. Đây là dịp để nhìn lại kết quả đạt được, nhận diện những việc còn phải tập trung thực hiện, qua đó nâng cao quyết tâm hoàn thành các mục tiêu của năm 2026 và cả giai đoạn 2025 - 2030".

Đồng chí Đỗ Quang Minh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố danh sách tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố, biểu dương 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đề xuất và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ghi nhận.

Những tập thể, cá nhân được biểu dương là những minh chứng cụ thể của việc học và làm theo Bác được thể hiện bằng hành động thiết thực và kết quả công việc.

Từ Quảng trường 19/8 trong những ngày đầu tháng 10, tinh thần học tập, thực hành theo Bác tiếp tục được lan tỏa. "Học Bác để hành động, để đổi mới, để phụng sự Nhân dân" trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm trong công việc, góp phần xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Danh sách 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đề xuất và Thường trực Tỉnh ủy xem xét, ghi nhận: Khối các tập thể được vinh danh là những điểm sáng trên các mặt trận bảo vệ an ninh biên giới, an sinh xã hội và phát triển kinh tế: · Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ghi dấu ấn đặc biệt với thành tích xuất sắc trong Chuyên án 726, đấu tranh triệt phá đường dây tội phạm mua bán người từ tỉnh Điện Biên qua địa bàn biên giới Lào Cai sang Trung Quốc. · Đội quy tập, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn sâu sắc khi tìm kiếm, quy tập được 53 hài cốt liệt sĩ trong tháng 9/2026, trong đó có 01 mộ tập thể gồm 7 hài cốt liệt sĩ. · Lực lượng Công an (Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an phường Lào Cai và Công an xã Gia Phú) phối hợp chặt chẽ, mưu trí bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản ngay trong ngày 19/9/2026 trên địa bàn phường Lào Cai. · Đảng ủy Chi cục Hải quan Khu vực 7 hoàn thành xuất sắc trước thời hạn nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2026 với số thu tăng 34,82% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 102,3% chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. · Ban huấn luyện và các cầu thủ Đội bóng đá nữ các dân tộc thiểu số, Đảng ủy xã Lực Yên xuất sắc giành Cúp Vô địch Giải VTV Cup lần thứ I năm 2026, đồng thời vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cùng các danh hiệu cá nhân xuất sắc. Bên cạnh đó, các cá nhân được biểu dương là những tấm gương sáng về tinh thần đổi mới, sáng tạo và tận tụy trong công tác chuyên môn cũng như phong trào: · Đồng chí Đỗ Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính: Đã lãnh đạo, tham mưu hiệu quả công tác thu ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 15.900 tỷ đồng (bằng 91% dự toán trung ương giao, cao hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước), tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 75,6%, đưa Lào Cai vào nhóm 5 tỉnh có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước. · Đồng chí Lương Thúy Nga - Giảng viên Trung tâm Chính trị Sa Pa, Đảng bộ phường Sa Pa: Đạt giải Nhất cấp phường, giải Ba cấp tỉnh, giải Nhì khu vực I và giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026 với chuyên đề “Dân là gốc”. · Các vận động viên thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch): Làm rạng danh thể thao tỉnh nhà trên các đấu trường quốc tế trong tháng 8 và tháng 9 năm 2026, gồm: * Vận động viên Lương Công Minh: Huy chương Đồng môn Cầu mây tại ASIAD tổ chức tại Nhật Bản. * Vận động viên Long Thị Lan Anh: Huy chương Vàng môn JuJitsu tại Campuchia. * Vận động viên Hoàng Thị Quỳnh Như: Huy chương Vàng Đá cầu thế giới tại Đức. *Vận động viên Phạm Như Ý: 2 Huy chương Vàng cá nhân và 2 Huy chương Vàng đồng đội môn Cờ vua trẻ Đông Nam Á tại Singapore.