Học bạ số và những lợi ích thiết thực

Trong thời đại chuyển đổi số, cuốn học bạ quen thuộc ấy đang dần được thay thế bằng một hình thức mới - học bạ số.

Tại trường THCS Chu Văn An, chuyển đổi số luôn được đẩy mạnh. Giờ học STEM của trường. Ảnh: QK

Theo Thông tư số 70/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (có hiệu lực từ ngày 8/10/2026), việc quản lý và sử dụng học bạ số được thực hiện theo những quy định thống nhất. Đây không đơn thuần là chuyển một tập hồ sơ giấy lên máy tính, mà còn là thay đổi cách lưu trữ, khai thác và sử dụng thông tin học tập trong nhà trường.

Lợi ích dễ nhận thấy nhất của học bạ số là sự thuận tiện. Trước đây, mỗi lần chuyển trường, hoàn thiện hồ sơ hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến học tập, học sinh và gia đình có thể phải chuẩn bị, sao chụp hoặc xác nhận nhiều loại giấy tờ.

Với dữ liệu được quản lý trên hệ thống điện tử, việc tra cứu, xác thực và trích xuất thông tin có thể nhanh chóng hơn, giảm bớt những công việc hành chính vốn tiêu tốn thời gian của cả phụ huynh lẫn nhà trường.

Phụ huynh cũng có thể theo dõi kết quả học tập, rèn luyện và đề nghị nhà trường kiểm tra dữ liệu khi phát hiện thông tin có dấu hiệu chưa chính xác.

Với giáo viên, học bạ số góp phần giảm áp lực quản lý hồ sơ, hạn chế những sai sót phát sinh trong quá trình ghi chép, lưu trữ và chuyển giao dữ liệu. Khi thông tin được cập nhật đầy đủ, thống nhất, việc theo dõi kết quả học tập, rèn luyện của học sinh qua từng giai đoạn cũng thuận lợi hơn.

Ở góc độ quản lý, dữ liệu học bạ số có thể trở thành nguồn thông tin hữu ích để ngành giáo dục nhìn nhận rõ hơn thực trạng dạy và học. Giá trị của dữ liệu không nằm ở số lượng thông tin được lưu trữ, mà ở khả năng sử dụng thông tin ấy để đưa ra những quyết định tốt hơn.

Khi dữ liệu được chuẩn hóa, cập nhật và khai thác đúng mục đích, cơ quan quản lý có thêm cơ sở đánh giá chất lượng giáo dục, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và xây dựng chính sách sát với thực tiễn.

Từ cuốn học bạ giấy đến hồ sơ điện tử là một bước chuyển cần thiết. Tuy nhiên, ở những nơi còn khó khăn về thiết bị, đường truyền hoặc nhân lực công nghệ, việc triển khai cần có lộ trình và hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, thông tin học tập gắn với trẻ em cần được bảo vệ nghiêm túc, tránh nguy cơ lộ lọt hoặc sử dụng sai mục đích.

Khi dữ liệu được quản lý an toàn, thông tin được sử dụng đúng mục đích và những lợi ích thiết thực đến được với từng nhà trường, học sinh, học bạ số sẽ không chỉ là một công cụ quản lý mới, mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục minh bạch, thuận tiện và gần gũi hơn với mỗi gia đình.