Học bạ số từ 8.10: Có hồ sơ hợp lệ, phụ huynh không phải nộp thêm bản giấy

Thay đổi đáng chú ý với phụ huynh không nằm ở việc điểm số xuất hiện trên một màn hình. Đó là khi học bạ số, bản điện tử hoặc trích lục điện tử đáp ứng điều kiện, cơ quan tiếp nhận không được yêu cầu nộp thêm học bạ giấy, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Quy định này giúp xác định rõ mục đích của chuyển đổi: hồ sơ điện tử phải sử dụng được trong giải quyết công việc, thay vì phụ huynh vừa tra cứu trên mạng vừa tiếp tục đi xin, sao và nộp giấy như trước.

Phụ huynh cùng con tra cứu hồ sơ học tập trên thiết bị số. Ảnh minh họa: AI

Ảnh chụp học bạ chưa phải học bạ số hợp lệ

Thông tư 70/2026/TT-BGDĐT quy định học bạ số phải được tạo lập, cập nhật, xác thực, ký số và phát hành theo yêu cầu. Khi đúng thẩm quyền, quy trình, chuẩn dữ liệu, đủ nội dung và chữ ký số, hồ sơ có giá trị pháp lý như học bạ giấy.

Vì vậy, ảnh chụp cuốn học bạ hay ảnh màn hình bảng điểm không đương nhiên đáp ứng các điều kiện này. Gia đình cần sử dụng hồ sơ do nhà trường cung cấp qua kênh chính thức và hỏi rõ trạng thái xác thực khi dùng để làm thủ tục.

Học bạ số có thể phục vụ tuyển sinh, chuyển trường, xác minh thông tin học tập, xét hoàn thành chương trình và xét lên lớp. Nếu hệ thống tiếp nhận chưa đủ điều kiện kết nối trực tuyến, quy định cho phép sử dụng bản điện tử hoặc trích lục điện tử có xác thực.

Đây là chi tiết thiết thực trong giai đoạn chuyển tiếp: chưa kết nối được hệ thống không đồng nghĩa mọi hồ sơ điện tử đều không thể sử dụng.

Chưa thấy học bạ trên VNeID, cần hỏi ai?

Các kênh khai thác được quy định gồm hệ thống, phần mềm quản lý giáo dục; Cổng Dịch vụ công quốc gia, VNeID và nền tảng khác khi đáp ứng điều kiện kết nối, xác thực, an toàn thông tin và được cho phép.

Không nên hiểu rằng ngay ngày thông tư có hiệu lực, mọi phụ huynh đều nhìn thấy đầy đủ học bạ của con trên cùng một ứng dụng. Điều cần làm trước là nhận hướng dẫn từ trường về kênh truy cập, tài khoản và đầu mối hỗ trợ.

Khi đã truy cập được, phụ huynh nên đối chiếu thông tin nhân thân, lớp, năm học, kết quả học tập và rèn luyện. Nếu phát hiện sai lệch, nên ghi rõ nội dung cần kiểm tra, thời điểm phát hiện và gửi qua đầu mối nhà trường. Việc này cụ thể và hữu ích hơn gửi một phản ánh chung rằng “hệ thống bị sai”.

Cha mẹ, người giám hộ của học sinh chưa thành niên được xem, theo dõi dữ liệu và đề nghị cơ sở giáo dục kiểm tra khi có căn cứ. Dữ liệu học bạ cũng không phải thông tin để mọi tổ chức tùy ý truy cập; việc khai thác phải đúng phạm vi, có xác thực và căn cứ phù hợp.

Giữ học bạ cũ, không vội bỏ giấy tờ

Điều khoản chuyển tiếp xác định học bạ giấy đã lập trước ngày thông tư có hiệu lực vẫn có giá trị sử dụng. Việc số hóa, chuẩn hóa dữ liệu cũ được thực hiện theo lộ trình; từ ngày hiệu lực, cơ sở giáo dục tạo lập học bạ số cho người đang học và người học mới theo quy định.

Phụ huynh vì thế cần tiếp tục bảo quản hồ sơ giấy đang có. Ngày 8/10 là mốc hiệu lực của quy định, không phải hạn cuối buộc gia đình phải tự chuyển đổi toàn bộ giấy tờ.

Một quyền lợi khác cần biết: người học hoặc người đại diện theo pháp luật có thể yêu cầu cơ sở giáo dục chuyển đổi học bạ số sang văn bản giấy theo quy định và không phải trả phí cho việc chuyển đổi này.

Với gia đình, thước đo thuận tiện rất rõ: dữ liệu đúng, dễ tiếp cận, sửa được khi sai và được tiếp nhận khi làm thủ tục. Một học bạ đã lên môi trường số chỉ thực sự có ý nghĩa khi giúp phụ huynh bớt những lần đi lại và giúp học sinh sử dụng hồ sơ học tập của mình thuận lợi hơn.