Học sinh tiểu học. (Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 89/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư được ban hành nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý kết quả đánh giá học sinh, phù hợp mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường tính khách quan, công bằng, thực chất trong kiểm tra, đánh giá.

Tại Thông tư xác định Học bạ số là thành phần của hồ sơ đánh giá học sinh. Ở cấp tiểu học, hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học sinh gồm Học bạ số và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và thành tích được khen thưởng trong năm học của học sinh được cập nhật vào Học bạ số. Học sinh hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận “Hoàn thành chương trình tiểu học” trên Học bạ số.

Thông tư quy định, đối với cấp tiểu học, giáo viên môn học chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của dữ liệu kết quả học tập thuộc môn học, hoạt động giáo dục được phân công và trực tiếp ký số xác nhận kết quả môn học đó. Giáo viên chủ nhiệm thực hiện ký số xác nhận Học bạ số của lớp sau khi giáo viên môn học đã hoàn thành ký số.

Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, các thông tin và nội dung đánh giá tại mẫu Học bạ là căn cứ xác định nội dung chuyên môn của Học bạ số. Các hướng dẫn về ghi bằng bút, sửa chữa bằng bút mực đỏ, ký, đóng dấu trực tiếp chỉ áp dụng đối với Học bạ giấy được tiếp tục sử dụng trong thời gian chuyển tiếp.

Thông tư 89/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.