Xây dựng tài sản trí tuệ (IP)

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đã chia sẻ những góc nhìn đáng chú ý về sức hấp dẫn của anime Nhật Bản cũng như những bài học có thể tham khảo trong xây dựng chính sách phát triển hoạt hình Việt Nam.

Theo bà, sức mạnh của hoạt hình Nhật Bản trước hết nằm ở sự đa dạng trong cách kể chuyện và đối tượng khán giả. Anime không chỉ dành cho trẻ em mà có khả năng tiếp cận nhiều nhóm công chúng, ở nhiều lứa tuổi, với những chủ đề phong phú từ tình bạn, tình cảm gia đình, thể thao đến lịch sử, khoa học và viễn tưởng.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam

Nhắc đến bộ phim Hàng xóm của tôi là Totoro, TS. Ngô Phương Lan gợi lại cảnh hai chị em đứng đợi xe buýt dưới mưa, Totoro thích thú lắng nghe tiếng những giọt mưa rơi trên chiếc ô. Một khoảnh khắc rất đỗi bình dị nhưng được thể hiện bằng sự tinh tế, giàu cảm xúc. Trong khi đó, The First Slam Dunk lại tạo nên sức căng nghẹt thở chỉ trong vài giây cuối cùng của một trận bóng rổ.

Hay như Mộ đom đóm, bộ phim về chiến tranh từng khiến nhiều thế hệ khán giả xúc động sâu sắc. Những tác phẩm này cho thấy anime có thể chạm tới người xem bằng nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải dựa vào những câu chuyện lớn hay kỹ thuật phô diễn, mà đôi khi bắt đầu từ một ánh nhìn, một khoảng lặng hoặc một khoảnh khắc đời thường.

Tuy nhiên, theo TS. Ngô Phương Lan, điều đáng chú ý hơn cả là cách Nhật Bản xây dựng và duy trì sức sống của các nhân vật hoạt hình qua nhiều thế hệ.

Bà dẫn chứng Doraemon và Pikachu - hai nhân vật đã vượt ra khỏi khuôn khổ những bộ phim hay trò chơi điện tử để trở thành tài sản trí tuệ (IP) có giá trị toàn cầu.

Doraemon khởi đầu từ truyện tranh đăng trên các tạp chí dành cho học sinh Nhật Bản. Cấu trúc câu chuyện tưởng chừng đơn giản: Nobita gặp một rắc rối mà bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể hiểu, Doraemon đưa ra một bảo bối kỳ diệu và cách Nobita sử dụng bảo bối ấy lại mở ra những tình huống mới. Chính cấu trúc có khả năng lặp lại nhưng luôn tạo ra bất ngờ này đã giúp nhân vật duy trì sức hấp dẫn.

Từ truyện tranh, Doraemon bước lên truyền hình, rồi ra rạp với những bộ phim điện ảnh kéo dài qua nhiều thập niên. Các hoạt động phát triển sản phẩm và khai thác thương hiệu tiếp tục đưa nhân vật đến gần công chúng, kể cả trong khoảng thời gian giữa những lần xuất hiện trên màn ảnh.

Với Pikachu, câu chuyện phát triển IP lại bắt đầu từ trò chơi điện tử Pokemon năm 1996, sau đó mở rộng sang thẻ bài, phim truyền hình và phim chiếu rạp. Nếu phim hoạt hình tạo nên sự gắn bó giữa khán giả và Pikachu thì trò chơi và thẻ bài lại mang đến cho người hâm mộ cơ hội khám phá, sưu tầm và tương tác với thế giới nhân vật.

Đáng chú ý, ba công ty đứng sau Pokemon đã thiết lập một đầu mối chung, sau này trở thành The Pokémon Company, để quản lý và phát triển thương hiệu. Theo TS. Ngô Phương Lan, đây là một kinh nghiệm quan trọng: mỗi loại hình truyền thông có thể đem đến một trải nghiệm riêng cho công chúng, nhưng quyền khai thác và phát triển thương hiệu cần được quản lý một cách nhất quán.

So sánh với mô hình Disney, bà cho rằng nếu Disney xây dựng một hệ thống phát triển nhân vật tương đối tập trung, từ phim ảnh đến sách, đồ chơi và công viên giải trí, thì Nhật Bản có một cách tiếp cận khác. Nhiều dự án anime được hình thành trên cơ sở liên kết giữa nhà sản xuất, nhà phát hành, đài truyền hình và các doanh nghiệp liên quan. Các bên cùng góp vốn, chia sẻ rủi ro và tham gia vào quá trình phát triển, khai thác tác phẩm.

Đó cũng là một trong những kinh nghiệm đáng tham khảo đối với Việt Nam, nơi hoạt hình có lực lượng sáng tạo đông đảo nhưng chưa tạo dựng được những thương hiệu nhân vật đủ sức sống lâu dài.

Hoạt hình Việt Nam cần cơ chế đầu tư và chiến lược phát triển IP

Từ quá trình khảo sát, nghiên cứu và tiếp xúc với các nhà làm phim quốc tế, TS. Ngô Phương Lan cho biết, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam từng bất ngờ trước quy mô nhân lực hoạt hình trong nước.

Trong các cuộc trao đổi tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo năm 2022, bà được chia sẻ rằng Nhật Bản có khoảng hơn 900 nhà sáng tạo hoạt hình và khoảng 5.000 nhân công tham gia các công đoạn sản xuất. Trong khi đó, Việt Nam có lực lượng sáng tạo và nhân công hoạt hình khá đông đảo, bên cạnh Hãng phim Hoạt hình Việt Nam còn có hàng trăm studio, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Hội thảo - Tọa đàm “Tiêu điểm Điện ảnh Nhật Bản: Chính sách, sáng tạo và phát triển phim hoạt hình”

Vấn đề đặt ra là vì sao với nguồn nhân lực như vậy, hoạt hình Việt Nam vẫn chưa thực sự chiếm lĩnh được thị trường trong nước, chưa có nhiều tác phẩm ra rạp và chưa tạo được dấu ấn tương xứng trong doanh thu điện ảnh.

Theo TS. Ngô Phương Lan, hoạt hình vẫn đang tồn tại tương đối độc lập, chưa được kết nối đầy đủ với dòng chảy phát triển chung của điện ảnh và công nghiệp văn hóa. Khoảng cách giữa năng lực sản xuất với khả năng hình thành sản phẩm thương mại, phát triển thương hiệu và tiếp cận công chúng vẫn là bài toán cần giải quyết.

Từ thực tế đó, bà đề xuất ba nhóm giải pháp có tính gợi mở về cơ chế chính sách.

Thứ nhất, cần có cơ chế cấp vốn cho khâu phát triển dự án. Đây là giai đoạn quan trọng nhưng thường gặp khó khăn về nguồn lực, trong khi quyết định lớn đến chất lượng và khả năng thành công của tác phẩm.

Theo đề xuất của TS. Ngô Phương Lan, có thể thí điểm một chương trình tuyển chọn dự án hoạt hình hằng năm, hỗ trợ theo từng chặng để các ê-kíp sáng tạo phát triển kịch bản, xây dựng nhân vật, sản xuất tập phim thử nghiệm và tổ chức chiếu thử trước nhóm khán giả mục tiêu.

Việc lấy ý kiến khán giả ngay từ giai đoạn phát triển có ý nghĩa thiết thực. Nhà sản xuất cần biết trẻ em có nhớ nhân vật hay không, có muốn tiếp tục theo dõi câu chuyện hay không, từ đó quyết định hướng phát triển thành phim bộ, phim ngắn hoặc phim chiếu rạp.

Thứ hai, cần tổ chức cơ chế góp vốn và xác lập quyền sở hữu trí tuệ ngay từ đầu. Theo bà, IP đang trở thành yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với khả năng phát triển lâu dài của ngành hoạt hình. Một nhân vật thành công không chỉ tạo ra giá trị từ tác phẩm đầu tiên mà còn có thể tiếp tục được khai thác qua nhiều hình thức khác nhau.

Do đó, khi các studio, nhà xuất bản, đài truyền hình, nền tảng số và nhà phát hành cùng tham gia một dự án, hợp đồng cần xác định rõ chủ thể nắm giữ quyền đối với nhân vật, quyền phát triển các phần tiếp theo, quyền cấp phép sản xuất sách, trò chơi, đồ chơi, thời hạn khai thác và phương thức phân chia doanh thu.

Đặc biệt, tác giả và studio sáng tạo cần được hưởng một phần giá trị khi nhân vật thành công. Đây không chỉ là vấn đề bảo đảm quyền lợi mà còn tạo nguồn lực để các đơn vị duy trì đội ngũ, tiếp tục đầu tư cho những dự án mới.

Từ kinh nghiệm Nhật Bản, TS. Ngô Phương Lan cho rằng, ngay trong quá trình xây dựng nhân vật, các nhà sản xuất Việt Nam cần tính đến khả năng nhân vật ấy sẽ xuất hiện ở đâu, tiếp cận công chúng bằng hình thức nào, ai quản lý quyền và đối tác nào có thể tham gia phát triển thương hiệu.

Doraemon xuất phát từ truyện tranh, Pokemon bắt đầu từ trò chơi điện tử, còn Hello Kitty phát triển mạnh từ thiết kế nhân vật và hoạt động cấp phép sản phẩm. Những con đường khác nhau này cho thấy IP không nhất thiết phải bắt đầu từ phim ảnh, nhưng cần được định hướng phát triển thành một hệ thống giá trị ngay từ đầu.

Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp thu các phong cách sáng tác, ngôn ngữ hoạt hình hiện đại của thế giới nhưng điều quan trọng là phải bắt nguồn từ những câu chuyện, nhân vật và giá trị văn hóa của chính mình

Thứ ba, cần kết nối dự án hoạt hình với thị trường ngay trong quá trình phát triển tác phẩm.

TS. Ngô Phương Lan cho biết, tại Ngày Công nghiệp điện ảnh trong khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF Industry Days), Hiệp hội đã tổ chức các hoạt động kết nối giữa doanh nghiệp, hãng phim, nhà phát hành, các nhà mua phim quốc tế và nhà làm phim Việt Nam. Đây có thể là không gian để các dự án hoạt hình Việt Nam tìm kiếm đối tác đồng sản xuất, phát hành và khai thác bản quyền.

Bà đề xuất tại DANAFF Industry Days năm 2027 có thể thí điểm một phiên giới thiệu riêng dành cho các dự án hoạt hình Việt Nam đã có tập phim thử nghiệm. Các nhà phát hành, nền tảng nội dung và đối tác đồng sản xuất trong khu vực được mời tham dự, trực tiếp xem sản phẩm và trao đổi với các ê-kíp sáng tạo. Sau hoạt động kết nối cần có cơ chế theo dõi để xác định dự án nào thực sự nhận được đầu tư, ký kết hợp tác hoặc thỏa thuận phát hành và đi tới sản xuất.

Một vấn đề được TS. Ngô Phương Lan đặc biệt nhấn mạnh là nguồn chất liệu sáng tạo của Việt Nam. Theo bà, văn học dân gian, văn học truyền thống và văn học thiếu nhi trong nước là một kho tàng giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng trong lĩnh vực hoạt hình.

Bà nhắc đến Dế Mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài, một tác phẩm gắn bó với nhiều thế hệ độc giả, có khả năng trở thành tài sản trí tuệ giàu giá trị. Những nhân vật trong các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh, như Kính vạn hoa, hay các câu chuyện cổ tích quen thuộc như Sơn Tinh - Thủy Tinh cũng có thể mở ra những hướng phát triển mới.

“Có thể là anime nhưng kể câu chuyện Việt Nam”, TS. Ngô Phương Lan gợi mở, đồng thời cho rằng Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp thu các phong cách sáng tác, ngôn ngữ hoạt hình hiện đại của thế giới nhưng điều quan trọng là phải bắt nguồn từ những câu chuyện, nhân vật và giá trị văn hóa của chính mình.

Theo TS. Ngô Phương Lan, Việt Nam có hàng nghìn người sáng tạo cùng lực lượng nhân công hoạt hình đông đảo. Nếu có sự dẫn dắt của Nhà nước, cơ chế khích lệ từ các tổ chức và sự chủ động của doanh nghiệp, những tiềm năng ấy có thể được chuyển hóa thành năng lực cạnh tranh thực sự.