Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Iran gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào những siêu tàu chở dầu, trong khi các sự cố liên quan đến thủy lôi hải quân và vật thể lạ không xác định cũng tăng lên mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu.

Theo dữ liệu của Vortexa được Bloomberg dẫn lại, trong tháng 10, các tàu chở dầu cỡ nhỏ đã vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu thô mỗi ngày ra khỏi eo biển Hormuz. Đây là mức sản lượng vận chuyển bình quân ngày cao nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2.

Hoạt động vận chuyển bằng các tàu Suezmax và Aframax, chủ yếu thông qua hình thức chuyển tải dầu từ tàu sang tàu (STS) tại vịnh Oman, bắt đầu tăng đáng kể từ tháng 9. Diễn biến này trùng với thời điểm các ước tính cho thấy tổng lưu lượng dầu thô đi qua eo biển Hormuz đã phục hồi và gần đạt mức trước chiến tranh.

Các quốc gia khai thác dầu tại vùng Vịnh và những nước nhập khẩu dầu buộc phải liên tục điều chỉnh hoạt động trước những thay đổi về tình hình an ninh và điều kiện hàng hải tại khu vực eo biển Hormuz cũng như các vùng biển lân cận.

Trong bối cảnh giá cước vận chuyển bằng siêu tàu chở dầu tăng vọt lên mức kỷ lục vào tháng 9 và đầu tháng 10, đồng thời các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thô cỡ rất lớn (VLCC) gia tăng lên mức cao nhất kể từ khi chiến tranh nổ ra, các bên bán, thương nhân, đơn vị vận tải và người mua đã bắt đầu dựa nhiều hơn vào những tàu có kích thước nhỏ hơn để đưa dầu thô ra khỏi vịnh Ba Tư.

Theo các nhà giao dịch và môi giới tàu biển trao đổi với Bloomberg, tàu Suezmax và Aframax chủ yếu được sử dụng để vận chuyển các lô hàng dầu từ Kuwait, Iraq và Qatar.

Trong khi đó, các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã gia tăng trong những tuần gần đây.

Trong nhiều ngày liên tiếp, Iran liên tục thông báo về các sự cố tàu chở dầu va phải thủy lôi hải quân tại những hành lang hàng hải mà Tehran xác định là các tuyến "không được phép" đi qua trong eo biển Hormuz.

Tuần trước, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán hàng đầu của Iran đồng thời là Chủ tịch Quốc hội nước này, trả lời phỏng vấn độc quyền Al Jazeera rằng hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sẽ không bao giờ quay trở lại các điều kiện như trước chiến tranh.

"Ở đó không tồn tại vùng biển tự do (vùng biển quốc tế), và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 không áp dụng đối với eo biển này… Các quy định tại eo biển Hormuz được điều chỉnh bởi luật pháp của hai quốc gia ven biển giáp ranh với eo biển", ông Ghalibaf nói với Al Jazeera.