Hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Cần hạn chế ảnh hưởng đời sống người dân

Người dân mong các đơn vị liên quan sớm khắc phục những bất cập, bảo đảm an toàn giao thông và kiểm tra, làm rõ nguyên nhân hư hỏng nhà ở để có hướng xử lý phù hợp.

Bụi bẩn, đường hỏng và nỗi lo nhà nứt

Những tháng gần đây, xe tải trọng lớn liên tục vận chuyển đất từ các mỏ vật liệu đến công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku qua tuyến ĐH26, đoạn qua thôn Phú Lạc. Tuyến đường có bề mặt rộng khoảng 5-6 m, nay xuất hiện nhiều ổ gà. Ngày nắng, bụi bay mù mịt; khi mưa xuống, mặt đường sình lầy, gây khó khăn cho người và phương tiện lưu thông.

Ông Phạm Hữu Thu (xóm 5) phản ánh, xe tải chở đất hoạt động với tần suất dày đặc từ sáng đến chiều, thậm chí kéo dài đến tối. Mỗi khi xe chạy qua, bụi đất cuốn lên, bao phủ khu dân cư; tiếng ồn liên tục cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của các hộ sống ven đường.

Đoàn xe tải chở đất phục vụ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku nối đuôi nhau lưu thông trên tuyến ĐH26, đoạn qua thôn Phú Lạc. Ảnh: H.P

Cũng tại xóm 5, gia đình bà Nguyễn Thị Thiếp nhiều năm nay làm nghề xay xát và buôn bán gạo. Tuy nhiên, việc kinh doanh gặp không ít khó khăn do bụi đất từ xe tải thường xuyên bám vào nhà cửa, hàng hóa, khiến khách hàng e ngại ghé mua.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc mưu sinh, bà Thiếp còn bất an khi gần đây, ngôi nhà xuất hiện một số vết nứt, trùng với thời điểm xe tải trọng lớn thường xuyên qua lại. Dù chưa xác định được nguyên nhân, gia đình mong muốn cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá để có hướng xử lý phù hợp.

Bà Nguyễn Thị Thiếp chỉ những vết nứt xuất hiện trên tường nhà. Ảnh: H.P

Trong khi đó, bà Lương Thị Kim Cúc (xóm 5) lo ngại nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo bà Cúc, thời gian qua, trên tuyến đường đã xảy ra những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, liên quan đến cả người và vật nuôi.

Khắc phục bất cập, hạn chế ảnh hưởng người dân

Trao đổi về vấn đề này, ông Lý Kim Đình - Chủ tịch UBND xã Bình An - cho biết, trên tuyến ĐH26 có 99 hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển đất phục vụ thi công cao tốc.

Trước phản ánh của người dân, UBND xã đã làm việc với các nhà thầu, đơn vị vận chuyển, yêu cầu triển khai biện pháp khắc phục, hạn chế tác động đến đời sống người dân.

Theo ông Đình, các đơn vị đã triển khai một số biện pháp như tưới nước giảm bụi, thu dọn đất đá rơi vãi, sửa chữa những vị trí mặt đường hư hỏng. Tuy nhiên, kết quả khắc phục chưa đáp ứng mong muốn của người dân.

Mặt đường ĐH26 qua thôn Phú Lạc xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà đọng nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ảnh: H.P

Đối với phản ánh về nhà ở xuất hiện vết nứt, chủ đầu tư đã ghi nhận hiện trạng, thuê đơn vị giám định độc lập đánh giá mức độ hư hỏng, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ.

Chủ tịch UBND xã Bình An khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát, đôn đốc khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình vận chuyển vật liệu, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Dự án thành phần 1, Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, tuyến ĐH26 hiện là đường độc đạo phục vụ vận chuyển vật liệu từ các mỏ đến công trường. Trong khi đó, khối lượng đất, vật liệu phục vụ dự án ước tính khoảng 5 triệu m3, tạo áp lực lớn lên hạ tầng giao thông và đời sống các hộ dân ven đường.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, đơn vị đã tiến hành khảo sát sơ bộ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động vận chuyển vật liệu trên tuyến ĐH26; đồng thời thuê đơn vị giám định độc lập đánh giá hiện trạng nhà ở bị hư hỏng, làm cơ sở xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Theo kế hoạch, từ ngày 10-11, đơn vị giám định phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương tiến hành khảo sát với tiến độ 7-10 hộ/ngày, dự kiến hoàn thành vào ngày 20-11. Trước ngày 27-11, đơn vị giám định sẽ hoàn tất việc đánh giá, tính toán và xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ. Trên cơ sở kết quả giám định, Ban sẽ thông báo phương án đến từng hộ dân, dự kiến bắt đầu chi trả từ ngày 28-11.

Để hạn chế tác động, chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu bố trí khoảng 19 điểm tránh xe trên tuyến; che phủ phương tiện, không để vật liệu rơi vãi và thường xuyên tưới nước giảm bụi. Các phương tiện phải giảm tốc độ xuống dưới 30 km/h khi qua khu dân cư, hạn chế bấm còi và chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Đối với những vị trí mặt đường hư hỏng, nhà thầu được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, sửa chữa tạm thời để bảo đảm lưu thông. Khi thời tiết thuận lợi, những đoạn xuống cấp sẽ tiếp tục được xử lý bằng bê tông nhựa. Sau khi dự án hoàn thành, tuyến ĐH26 sẽ được sửa chữa, hoàn trả theo quy định.