Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực

Đến dự đại hội có các đồng chí: Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM; Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM...

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: ÁI CHÂN

Sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Đoàn Luật sư TPHCM, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hợp nhất thành Đoàn Luật sư TPHCM.

Trong giai đoạn 2020-2026, số lượng và chất lượng của đội ngũ luật sư, tổ chức hành nghề luật sư ngày càng tăng. Vị trí, vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý, công bằng xã hội và đóng góp vào hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, địa phương nói riêng được đẩy mạnh.

Hiện nay, tổng số luật sư của Đoàn Luật sư TPHCM là 10.263, số lượng tổ chức hành nghề luật sư là 2.465. Trong nhiệm kỳ qua và từ khi hợp nhất đến nay, các luật sư của Đoàn Luật sư TPHCM (cũ), Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (cũ), Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) và Đoàn Luật sư TPHCM (sau hợp nhất) tham gia tố tụng, thực hiện dịch vụ pháp lý cho 16.818 vụ án hình sự; 15.053 vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, lao động; 210 vụ án hành chính.

Nhiệm kỳ qua, các luật sư đã tư vấn pháp luật 71.894 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác 21.204 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 13.268 vụ việc.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được các đoàn luật sư đẩy mạnh với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả. Cụ thể, Đoàn Luật sư TPHCM (cũ) kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa cùng công tác từ thiện - xã hội trong 3 đợt “Chiến dịch luật sư tình nguyện” vào các năm 2022, 2023, 2024.

Các tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho khách hàng tại trụ sở của mình và trực tư vấn miễn phí tại Văn phòng Đoàn Luật sư trong các ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần.

Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương (cũ) phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bình Dương (cũ), Liên đoàn lao động tỉnh Bình Dương (cũ) tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, công nhân, người lao động…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: ÁI CHÂN

Trong ngày làm việc đầu tiên, đại hội đã bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 và bầu đoàn đại biểu của Đoàn Luật sư TPHCM tham dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc.

Ngày mai, đại hội tiếp tục làm việc.