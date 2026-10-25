Tối 25-10, tại sân khấu Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), trong khuôn khổ Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026, diễn ra hoạt động tương tác, đố vui công nghệ số.

Nhiều em nhỏ hào hứng tham gia trả lời câu hỏi.

Tại chương trình, người chơi tham gia thử sức với các câu hỏi thuộc chủ đề “Thử thách công dân số”, xoay quanh kiến thức về công nghệ số, ứng dụng công nghệ trong đời sống và kỹ năng sử dụng các nền tảng số an toàn, hiệu quả. Thông qua hình thức hỏi – đáp trực tiếp, hoạt động góp phần giúp người dân củng cố kiến thức về chuyển đổi số, đồng thời tìm hiểu những tiện ích công nghệ thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Một em nhỏ nhận quà từ Ban tổ chức.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức hoạt động tương tác “Check-in Nha Trang” với phần thi nhìn hình ảnh, đoán tên địa danh. Tại đây, du khách nước ngoài được mời tham gia và lần lượt trả lời các câu hỏi về những địa điểm du lịch, ẩm thực đặc trưng của Nha Trang. Hoạt động tạo cơ hội để du khách tìm hiểu thêm về văn hóa, du lịch địa phương thông qua hình thức giao lưu vui nhộn, gần gũi.

Robot trình diễn tại chương trình.

Hoạt động tương tác với robot tại chương trình.

Phần trình diễn và tương tác với robot cũng mang đến trải nghiệm công nghệ sinh động cho khán giả. Thông qua việc quan sát, giao lưu, trực tiếp tương tác với robot, người dân và du khách có dịp tiếp cận gần hơn với các ứng dụng công nghệ hiện đại.