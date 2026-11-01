Hoạt động tín dụng chính sách tại Gia Lai Bài 1: Khơi sức vươn lên từ vốn chính sách

Gây dựng mô hình từ vốn chính sách

Tại khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Nhơn Nam, anh Lê Tiến Quy đã từng bước phát triển kinh tế gia đình từ nguồn vốn ưu đãi. Qua hai lần vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hoài Nhơn, tổng số tiền 150 triệu đồng được anh đầu tư vào mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi.

Gia trại của anh Quy hiện có 400 trụ tiêu, cho thu hoạch bình quân khoảng 1,2 tấn tiêu tươi mỗi năm. Bên cạnh đó là 4 gian chuồng trại kiên cố với đàn bò 6 con và khoảng 70 con heo nái, heo thịt.

"Những mô hình kinh tế này mang lại cho gia đình khoản lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm" - anh Lê Tiến Quy tiết lộ.

Dòng vốn chính sách giúp Nhân dân vùng cao nguyên, duyên hải Gia Lai phát triển sản xuất kinh doanh, cải thiện cuộc sống. Ảnh: M. Uyên

Ở vùng cao nguyên, tín dụng chính sách cũng góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất theo thế mạnh địa phương. Bí thư Đảng ủy xã Chư Sê, Lý An Sang cho biết, NHCSXH đã tập trung nguồn vốn hơn 250 tỷ đồng, ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách phát triển vùng trồng cây công nghiệp, chăn nuôi hàng hóa gắn với chế biến nông sản. Bí thư Lý An Sang cũng cho biết, vụ cà phê, hồ tiêu gần đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại Chư Sê bán được giá, mang lại nguồn thu khá lớn. Có nguồn thu, bà con mau chóng thực hiện trả nợ, lãi vay và dành một phần để tích lũy và mua sắm, đầu tư thêm phương tiện phục vụ sản xuất.

Câu chuyện của anh Lê Tiến Quy hay chuyện của bà con Chư Sê cho thấy, thành công của các mô hình kinh tế - từ gia trại đến những vườn cà phê, hồ tiêu là quá trình người dân lựa chọn hướng sản xuất, đầu tư và tổ chức công việc. Nhưng quá trình ấy nếu thiếu sự hỗ trợ từ tín dụng ưu đãi người dân sẽ rất khó đạt được kết quả. Bởi nguồn vốn ưu đãi dù không nhiều nhưng với nhiều hộ nghèo, hộ chính sách thì đó là nguồn lực ban đầu, giúp bà con khởi nghiệp và có động lực để bước tiếp con đường sản xuất, kinh doanh.

Đáng chú ý, đến khi việc sản xuất kinh doanh có kết quả, bà con đã ý thức ngay đến việc trả nợ đúng kỳ hạn cho ngân hàng. Đó là một bước chuyển tiến bộ trong cách nghĩ của các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách. Như trường hợp của anh Quy, việc được vay vốn ưu đãi cùng với sự kết hợp cây trồng và vật nuôi đã hình thành cho gia đình anh một mô hình có nhiều nguồn thu. Khi sản xuất có kết quả, anh Quy có điều kiện thực hiện nghĩa vụ trả nợ và đồng thời mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tiến tới những dự định cao hơn, lớn hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, từ cao nguyên đến khu vực duyên hải của tỉnh Gia Lai, nhu cầu và điều kiện sản xuất có những khác biệt. Vì vậy, hiệu quả tín dụng chính sách cần được nhìn từ từng mô hình, từng hộ vay, thay vì chỉ dừng ở số tiền giải ngân. Vốn đến đúng người cần được tiếp nối bằng việc sử dụng đúng mục đích, phù hợp khả năng lao động và điều kiện làm ăn.

Đồng hành với nhiều nhu cầu thiết yếu

Đến ngày 30/9/2026, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Gia Lai đã triển khai 19 chương trình tín dụng chính sách; tổng dư nợ đạt 18.247 tỷ đồng, với 252.594 khách hàng còn dư nợ. Trong 9 tháng năm 2026, doanh số cho vay đạt 4.812 tỷ đồng, phục vụ 66.325 lượt khách hàng.

Nguồn vốn ưu đãi đã đến tay 10.039 lượt hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo; tạo việc làm hoặc duy trì việc làm cho 21.775 lao động. Đây là những nhóm có nhu cầu tiếp cận vốn để tổ chức sản xuất, củng cố sinh kế và ổn định thu nhập. Đặc biệt, tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, dư nợ đạt 5.387 tỷ đồng; doanh số giải ngân trong 9 tháng đạt 1.377 tỷ đồng. Nguồn vốn góp phần bổ sung điều kiện phát triển kinh tế tại những địa bàn còn khó khăn, nơi khả năng tích lũy của nhiều hộ gia đình còn hạn chế.

Bên cạnh sản xuất và việc làm, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục đồng hành với 5.315 em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nguồn vốn giúp các gia đình có thêm nguồn lực lo việc học và tạo điều kiện để người học tiếp tục theo đuổi quá trình đào tạo. Ngoài ra, Chương trình tín dụng dành cho người học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán theo Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg cũng được triển khai, đến nay, Chi nhánh NHCSXH Gia Lai ghi nhận 137 lượt người vay.

Ở lĩnh vực an sinh và điều kiện sống, vốn chính sách hỗ trợ xây dựng 45.236 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; 875 đối tượng thu nhập thấp được vay vốn nhà ở xã hội. Ngoài ra, 9.515 hộ tại vùng khó khăn được hỗ trợ vốn.

Những con số trên phản ánh phạm vi tác động của tín dụng chính sách trên nhiều phương diện: sinh kế, việc làm, học tập, nước sạch và nhà ở. Những nhu cầu ấy có mối liên hệ với khả năng ổn định cuộc sống của mỗi gia đình. Có thu nhập giúp hộ dân trang trải sinh hoạt; có điều kiện học tập, chỗ ở và môi trường sống tốt hơn góp phần củng cố nền tảng phát triển lâu dài cũng như bảo đảm an sinh xã hội. Hay nói cách khác, từ gia trại của anh Lê Tiến Quy đến các hộ sản xuất ở Chư Sê, giá trị của vốn chính sách được thể hiện bằng công việc, nguồn thu và khả năng tích lũy. Khi được sử dụng phù hợp, khoản vay có thể giúp người dân từng bước gây dựng sinh kế, tự lo cuộc sống và có thêm cơ hội vươn lên.