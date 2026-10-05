Hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 9/2026 duy trì tốc độ tăng khá cao

Chín tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của khu vực thương mại, dịch vụ và nền kinh tế.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 9/2026 ước đạt 690,6 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 9 ước giảm 1% so với tháng trước nhưng tăng 19,7% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu du lịch lữ hành giảm 4,4% so với tháng trước nhưng tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu hàng hóa, dịch vụ khác tăng 3,4% và tăng 14,5%.

Trong quý III/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 2.039 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với quý trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.925,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 ước đạt 4.463,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2025. Một số địa phương có doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2026 tăng khá so với cùng kỳ năm 2025: Đà Nẵng tăng 14%; Quảng Ninh tăng 13,7%; Bắc Ninh tăng 13,5%; Cần Thơ tăng 13,4%; Hải Phòng tăng 13,2%; Đồng Nai tăng 12,8%; Hà Nội tăng 12,7%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 9 tháng giai đoạn 2022-2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2026 ước đạt 758,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2025. Một số địa phương có doanh thu 9 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm 2025: Đà Nẵng tăng 21,7%; Quảng Ninh tăng 20,6%; Khánh Hòa tăng 20,5%; Huế tăng 20,4%; Lâm Đồng tăng 19,4%; Ninh Bình và Bắc Ninh cùng tăng 19,1%; Hà Nội tăng 16,3%; Cần Thơ tăng 15,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 14,1%.

Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2026 ước đạt 78,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025. Một số địa phương có doanh thu 9 tháng năm 2026 tăng cao so với cùng kỳ năm 2025: Cà Mau tăng 86%; Bắc Ninh tăng 45,3%, Tây Ninh tăng 41,3%; Lâm Đồng tăng 37,7%; Khánh Hòa tăng 29,3%; Huế tăng 28,9%; Quảng Ninh tăng 25,7%; Lào Cai tăng 17,8%; Hà Nội và Đà Nẵng cùng tăng 16,5%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 15,9%.

Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2026 ước đạt 625,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng mức và tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2025. Một số địa phương có doanh thu 9 tháng năm 2026 tăng khá so với cùng kỳ năm 2025: Quảng Ninh tăng 34,1%; Huế tăng 27,3%; Đà Nẵng tăng 23,4%; Khánh Hòa tăng 21,1%; Đồng Nai và Bắc Ninh cùng tăng 17,8%; Hải Phòng tăng 15,8%; Hà Nội tăng 11,0%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,8%.

Tổng số thuê bao điện thoại tại thời điểm cuối tháng 9 ước đạt 114,1 triệu thuê bao. (Ảnh: HNV)

Đáng lưu ý, số liệu thống kê còn cho thấy, doanh thu viễn thông quý III/2026 theo giá hiện hành ước đạt 103,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 9 tháng năm 2026, doanh thu hoạt động viễn thông ước đạt 308,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng số thuê bao điện thoại tại thời điểm cuối tháng 9 ước đạt 114,1 triệu thuê bao, giảm 7,9% so với cùng thời điểm năm 2025, trong đó số thuê bao di động là 111,1 triệu thuê bao, giảm 8,6%. Số thuê bao di động giảm so với kỳ trước là do các doanh nghiệp viễn thông thực hiện quy định tại Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/03/2026 của Bộ Khoa học-Công nghệ về việc chuẩn hóa, xác thực thông tin thuê bao di động, xác nhận chính chủ sử dụng; các số thuê bao điện thoại chưa hoàn thành chuẩn hóa, xác nhận, xác thực theo quy định đã bị dừng dịch vụ.

Số thuê bao truy cập internet băng rộng cố định tại thời điểm cuối tháng 9 ước đạt 25 triệu thuê bao, giảm 0,04% so với cùng thời điểm năm 2025.