Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 10 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành 10 tháng giai đoạn 2022-2026. (Nguồn: Cục Thống kê)

Theo đó, tháng 10/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 10/2026 ước đạt 695,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 10 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,5% so với cùng kỳ .

Đáng chú ý, doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm hàng đều có xu hướng tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm 2025. Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng hóa 10 tháng năm 2026 ước đạt 4.981,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,3% tổng mức và tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2025.

(Nguồn: Cục Thống kê)

Cũng theo Cục Thống kê, hoạt động vận tải tháng 10 tiếp tục sôi động, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và khách quốc tế, đồng thời phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu hàng hóa.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2025, vận tải hành khách tháng 10 tăng 16,4% về vận chuyển và tăng 14,6% về luân chuyển; vận tải hàng hóa tăng 17,4% về vận chuyển và luân chuyển. Tính chung 10 tháng năm 2026, vận tải hành khách tăng 16,7% về vận chuyển và tăng 11,7% về luân chuyển so với cùng kỳ năm 2025; vận tải hàng hóa tăng tương ứng 15,5% và 13,1%.