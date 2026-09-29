Hoạt động thông quan hàng hóa diễn ra bình thường trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh Trung Quốc

Qua trao đổi giữa Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn) và cơ quan tương đương tại Quảng Tây (Trung Quốc), các lực lượng chức năng tại của khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc bình thường trong kỳ nghỉ lễ.

Mặc dù lực lượng chức năng tại cửa khẩu của Trung Quốc làm việc bình thường nhưng do dịp nghỉ lễ quốc khánh của Trung Quốc kéo dài (7 ngày), hoạt động của các doanh nghiệp Trung Quốc có thể bị gián đoạn. Vì vậy, doanh nghiệp XNK Việt Nam cần chủ động nắm bắt thông tin từ các bạn hàng, đối tác phía Trung Quốc; tính toán hợp lý thời gian, số lượng hàng hóa lên cửa khẩu, tránh đưa lượng hàng lớn lên cửa khẩu khi đối tác chưa có kế hoạch tiếp nhận, đặc biệt đối với các mặt hàng hoa quả tươi...

Phương tiện chở hàng hóa XNK thông quan qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Thời gian qua, hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định. Hàng hóa chủ yếu thực hiện thông quan tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 (Tân Thanh - Pò Chài) thuộc Cửa khẩu khẩu Quốc tế Hữu Nghị; lối thông quan khu vực mốc 1104 - 1105 (Cốc Nam - Lũng Nghịu) thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu song phương Chi Ma.

Qua thống kê, từ đầu năm đến nay đã có hơn 500.000 phương tiện chở hàng hóa XNK được thông quan qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn (tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025). Tổng kim ngạch XNK các loại hình hàng hoá đạt hơn 91 tỷ USD (tính đến 29/9), tăng 37% so với cùng kỳ năm 2025; kim ngạch XNK mở tờ khai tại Chi cục Hải quan khu vực VI đạt trên hơn 8 tỷ USD, tăng 57% so với cùng kỳ năm 2025.

Phương tiện chở hàng hóa XNK qua cửa khẩu Chi Ma

Hiện các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trong tỉnh tiếp tục phối hợp theo dõi sát tình hình XNK, chủ động điều tiết phương tiện và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp làm thủ tục XNK, qua đó bảo đảm hoạt động thông quan hàng hóa XNK được thông suốt.