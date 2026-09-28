Hoạt động 'Thanh niên tình nguyện hè' 2026 tại các xã, phường biên giới đạt hơn 87 tỷ đồng

Chiến sĩ tình nguyện "Mùa hè xanh" của thành phố Hà Nội lên đường đến các địa bàn biên giới. (Ảnh: LINH PHAN)

Dự hội nghị, có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Theo các báo cáo, năm nay, công tác tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" được lồng ghép đồng bộ với các chiến dịch cao điểm khác theo định hướng của địa phương như: Lễ phát động Tháng Hành động vì trẻ em, Quảng bá du lịch và hành động vì môi trường biển... Qua đây, tạo tính đa dạng, tối ưu hóa được nguồn lực tổ chức và nâng cao hiệu quả truyền thông.

Cùng với đó, các hoạt động đã tập trung mạnh vào nội dung hỗ trợ xây dựng, sửa chữa cơ sở, hạ tầng, an sinh tại vùng biên giới. Những hoạt động hỗ trợ công tác chuyển đổi số tại cơ sở được triển khai bài bản, nhanh chóng và toàn diện hơn, giúp tăng số lượt người dân được hỗ trợ và cải thiện chất lượng công tác hỗ trợ.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động trong lễ ra quân và trong chương trình, chiến dịch được tăng cường nhằm tối ưu hóa hiệu suất, tăng tính chính xác và minh bạch về số liệu, các nội dung, thông tin của từng chương trình, hoạt động.

Kết quả, toàn bộ 9 chỉ tiêu mà Chiến dịch đã đề ra đều hoàn thành, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đáng chú ý, tại 248 xã, phường khu vực biên giới đất liền, đã thành lập và duy trì 1.423 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút hơn 116 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện tham gia với tổng nguồn lực huy động và kinh phí triển khai đạt hơn 87 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ chiến dịch, chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2026 ghi nhận xấp xỉ 6 nghìn đội hình thanh niên tình nguyện tham gia với hơn 242 nghìn thành viên. Song song với đó, chiến dịch "Mùa hè xanh" đã ứng dụng công nghệ để triển khai "Bản đồ số Mùa hè xanh toàn quốc".

Các đại biểu dự hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Số liệu từ Bản đồ số tính đến ngày 31/8 vừa qua cho thấy, đã có 844 đội hình "Mùa hè xanh" ra quân với gần 60 sinh viên tình nguyện tham gia. Hoạt động ở 555 xã, phường trên cả nước, các đội hình đã hỗ trợ thực hiện hơn 3.700 công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng...

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết: Chiến dịch đã mở đầu cho chặng đường thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII với nhiều điểm đột phá, khẳng định vai trò tiên phong, xung kích của tuổi trẻ cả nước trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: LINH PHAN)

Sau hơn 3 tháng triển khai, Chiến dịch đã đóng góp 15% vào nhiều chỉ tiêu trọng tâm của cả giai đoạn nhiệm kỳ 5 năm 2026-2031, đồng thời đóng góp trung bình hơn 70% kết quả thực hiện chỉ tiêu của Chương trình công tác Đoàn năm 2026. Điều này phản ánh phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp đã có sự chuyển biến, hiệu quả rõ rệt.

Ban tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc. (Ảnh: LÂM HẢI)

Dịp này, Trung ương Đoàn đã biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" và chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2026.