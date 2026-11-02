Hoạt động sản xuất tại châu Á giảm tốc

Dây chuyền sản xuất máy nông nghiệp của doanh nghiệp Trung Quốc: Ảnh: Quang Hưng - PV TTXVN

Diễn biến này cho thấy sức ép từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến kinh tế khu vực, bất chấp nhu cầu đối với chip và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn tương đối vững chắc.

Theo các cuộc khảo sát công bố ngày 2/11, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đều tăng chậm lại trong tháng 10/2026, khi giá nhiên liệu và thực phẩm duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến tiêu dùng và niềm tin kinh doanh.

Ông Toru Nishihama, chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách các thị trường mới nổi tại Viện Nghiên cứu Dai-ichi Life ở Tokyo, nhận định nhu cầu mạnh đối với chip và AI từng giúp che lấp những điểm yếu của kinh tế châu Á và toàn cầu. Tuy nhiên, tình trạng này ngày càng khó duy trì khi xung đột Trung Đông kéo dài, đẩy giá cả lên cao. Bên cạnh đó, cạnh tranh về giá ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc cũng gây sức ép lên các nền kinh tế xuất khẩu như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Tại Trung Quốc, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất do RatingDog công bố và S&P Global tổng hợp giảm nhẹ từ 52,1 điểm trong tháng 9 xuống 52 điểm trong tháng 10, nhưng vẫn trên ngưỡng 50 điểm, phản ánh hoạt động sản xuất tiếp tục tăng trưởng. Trong khi đó, số liệu chính thức công bố ngày 31/10 cho thấy hoạt động sản xuất của nước này suy giảm lần thứ 3 trong 4 tháng gần đây.

Tại Nhật Bản, chỉ số PMI giảm từ 54,1 điểm xuống 53,3 điểm, đánh dấu tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong 7 tháng do sản lượng và đơn đặt hàng mới tăng chậm lại. Hàn Quốc cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng hoạt động sản xuất thấp nhất trong 8 tháng, với PMI giảm từ 53,9 điểm xuống 51,3 điểm. Tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), chỉ số này giảm từ 56,7 điểm xuống 54,9 điểm.

Ngược lại, tại Indonesia, Malaysia và một số nền kinh tế Đông Nam Á khác, tốc độ tăng trưởng hoạt động sản xuất lại nhanh hơn tháng trước.

Dù kinh tế châu Á thời gian qua được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh đối với chip và các sản phẩm AI, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo triển vọng khu vực đang đối mặt với rủi ro từ cú sốc giá năng lượng do xung đột tại Iran và khả năng làn sóng đầu tư AI bước vào giai đoạn điều chỉnh.

IMF dự báo kinh tế châu Á tăng trưởng 4,8% năm 2026 và 4,4% năm 2027. Mặc dù cao hơn dự báo đưa ra hồi tháng 4, các mức này vẫn cho thấy xu hướng giảm tốc so với tăng trưởng 5% của năm 2025.