Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tăng trưởng chậm lại trong tháng 10/2026

Toàn cảnh cảng hàng hoá Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10/2026, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm lại do số đơn hàng xuất khẩu mới tăng yếu hơn, trong bối cảnh nhu cầu trong nước vẫn chưa phục hồi rõ rệt.

Theo kết quả khảo sát do S&P Global công bố ngày 2/11, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Trung Quốc giảm nhẹ từ 52,1 điểm trong tháng 9/2026 xuống 52 điểm trong tháng 10/2026, nhưng vẫn cao hơn mức dự báo 51,6 điểm của các nhà kinh tế trong cuộc khảo sát mới đây. Chỉ số trên 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất tiếp tục mở rộng.

Mặc dù vậy, sản lượng của các nhà máy Trung Quốc vẫn tăng với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng. Trong khi đó, tốc độ tăng đơn hàng xuất khẩu mới chậm lại xuống mức thấp nhất trong 3 tháng. Áp lực cạnh tranh cũng khiến các doanh nghiệp phải giảm giá bán để thúc đẩy doanh số, với giá hàng xuất khẩu giảm lần đầu tiên kể từ tháng 11/2025.

Niềm tin kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn ở mức tích cực, nhưng giảm xuống mức thấp nhất trong chín tháng do lo ngại về chi phí đầu vào cao và cạnh tranh gay gắt.

Theo các chuyên gia, xuất khẩu vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, giúp bù đắp phần nào sự suy yếu của nhu cầu trong nước, đặc biệt khi thị trường bất động sản và lao động tiếp tục gặp khó khăn.