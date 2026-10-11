Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần

Được tin trận động đất ngày 9-10 đã làm nhiều người bị thương, gây thiệt hại lớn đối với nhân dân Panama, ngày 11-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện thăm hỏi tới Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero.