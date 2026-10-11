Hoạt động nổi bật của Thường trực Tỉnh ủy trong tuần
Trong tuần, Thường trực Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo nhiều nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực tăng cường hợp tác phát triển, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong khai thác khoáng sản, chỉnh trang đô thị và hoạt động y tế cơ sở. Những chỉ đạo cụ thể, sát thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, huy động nguồn lực và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/hoat-dong-noi-bat-cua-thuong-truc-tinh-uy-trong-tuan-10353295.html