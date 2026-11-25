Đây là hoạt động thể hiện tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên của Học viện.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc - Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Dân tộc Việt Nam ta từ bao đời nay luôn gìn giữ và phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, với tinh thần "Thương người như thể thương thân". Trong cuộc sống, lòng nhân ái không chỉ được thể hiện qua những hành động sẻ chia, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, mà còn được lan tỏa bằng những nghĩa cử thiết thực, góp phần mang lại cơ hội sống, niềm tin và hy vọng cho những người đang cần sự giúp đỡ.

Hiến máu tình nguyện là một trong những nghĩa cử cao đẹp ấy. Mỗi đơn vị máu được trao đi có thể góp phần cứu sống người bệnh, giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn nhất, tiếp tục hành trình cuộc sống. Máu là nguồn chế phẩm y tế đặc biệt, không thể thay thế hoàn toàn bằng các sản phẩm nhân tạo, mà phải được tiếp nhận từ những người hiến máu khỏe mạnh. Vì vậy, sự tham gia của mỗi cá nhân trong phong trào hiến máu tình nguyện có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị, đồng thời thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trong bối cảnh nhu cầu máu phục vụ khám, chữa bệnh luôn đặt ra yêu cầu duy trì nguồn máu an toàn, ổn định, việc phát triển phong trào hiến máu tình nguyện thường xuyên, bền vững càng có ý nghĩa quan trọng. Mỗi người tham gia hiến máu không chỉ trao đi một phần sự sống mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy ý thức sẻ chia và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Đối với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, việc tổ chức và duy trì các hoạt động nhân đạo, thiện nguyện không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là hoạt động góp phần giáo dục, bồi dưỡng những giá trị nhân văn, tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, học viên. Những hành động thiết thực, dù nhỏ, nhưng khi được thực hiện bằng tinh thần tự giác, trách nhiệm và sự sẻ chia, sẽ góp phần xây dựng môi trường Học viện đoàn kết, nghĩa tình, nhân văn; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người cán bộ, đảng viên và học viên trong cuộc sống.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham gia hiến máu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các cấp ủy, đơn vị, tổ chức đoàn thể trong Học viện tiếp tục quan tâm, duy trì và đẩy mạnh phong trào hiến máu tình nguyện; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về ý nghĩa, lợi ích của việc hiến máu; tổ chức các hoạt động hiến máu bảo đảm thiết thực, an toàn, đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên tham gia.

"Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại. Đó không chỉ là thông điệp của chương trình hôm nay mà còn là lời nhắc nhở về giá trị của lòng nhân ái, sự sẻ chia và trách nhiệm của mỗi chúng ta đối với cộng đồng", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc khẳng định.