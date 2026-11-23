Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. (Ảnh: DUY LINH)

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; đại diện Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức quốc tế và đối tác; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ Việt Nam các thời kỳ cùng đông đảo cán bộ, hội viên, tình nguyện viên.

Tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Thị Thu Thảo, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam đã trình bày diễn văn ôn lại hành trình 80 năm xây dựng và phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ra đời từ truyền thống nhân ái của dân tộc và yêu cầu cấp thiết sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm, chỉ đạo. Ngày 23/11/1946, Đại hội đại biểu Hồng thập tự Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức, chính thức thành lập Hội Hồng thập tự Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh được suy tôn làm Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội. Năm 1957, Hội Hồng thập tự Việt Nam trở thành thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Năm 1965, Hội đổi tên thành Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Từ những hoạt động cứu thương, cứu đói, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp người dân bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, Hội từng bước phát triển nhiều phong trào, cuộc vận động và mô hình nhân đạo gắn với nhu cầu thực tế của cộng đồng. Tiêu biểu là cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, “Tháng Nhân đạo”, phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (nay là “Tết Nhân ái”), các chương trình hỗ trợ sinh kế… Thông qua hoạt động, Hội đã kết nối nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các đối tác trong nước, quốc tế với người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương và cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa. Nhiệm kỳ 2022-2026, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn Hội đạt hơn 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người.

Trải qua 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; phát huy thế mạnh của mạng lưới tổ chức rộng khắp, lực lượng tình nguyện viên đông đảo, niềm tin xã hội và khả năng kết nối, huy động, điều phối nguồn lực.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng nhất tặng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã vinh danh 80 gương nhân ái tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nhân đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu dự Lễ kỷ niệm. (Ảnh: DUY LINH)

Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, giá trị của hành trình 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là hành trình của lòng nhân ái của dân tộc được hiện thực hóa thành những hành động cứu giúp cụ thể hằng ngày, thắp sáng niềm tin và hy vọng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trực tiếp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm rạng ngời truyền thống nhân văn của con người Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nhà nước và Nhân dân trân trọng ghi nhận những đóng góp quý báu của những người giàu lòng nhân ái, tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ đã tận tụy cống hiến, có người đã hy sinh vì sự nghiệp nhân đạo cao cả; ghi nhớ tình cảm cao đẹp của các quốc gia yêu chuộng hòa bình, các tổ chức và bạn quốc tế đã dành tâm sức, thời gian, nguồn lực ủng hộ Nhân dân Việt Nam, đồng hành với sự nghiệp nhân đạo, vượt qua khác biệt về tôn giáo, văn hóa.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số, nghèo đói, bất bình đẳng và các tình huống khẩn cấp đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Trong kỷ nguyên mới, hoạt động nhân đạo cần gắn với phát triển bền vững, lấy con người làm trung tâm, hướng tới bảo vệ phẩm giá và nâng cao khả năng tự chủ. Trợ giúp không chỉ là bù đắp thiếu thốn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội, bồi đắp năng lực và niềm tin để người dân tự xây dựng tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương Cổng nhân đạo số quốc gia (Ảnh: DUY LINH)

Hội cần đổi mới tư duy, phương thức hoạt động, chuyển từ cứu trợ khi khó khăn xảy ra sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị, ứng phó từ sớm, từ xa, đồng hành cùng người dân khôi phục sinh kế, ổn định cuộc sống, nâng cao khả năng tự bảo vệ và tự vươn lên; kết nối chính sách với nhu cầu thực tiễn, huy động, điều phối nguồn lực xã hội, phát huy mạng lưới cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và các lực lượng tham gia để trợ giúp đúng người, kịp thời, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quán triệt, Đảng lãnh đạo, định hướng chủ trương, đường lối. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong xây dựng, thực thi chính sách, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức xã hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ hỗ trợ các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực nhân đạo, làm nòng cốt cho hoạt động nhân đạo dựa vào cộng đồng. Thời gian tới, Hội cần củng cố, phát triển tổ chức cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới; bồi dưỡng cán bộ, phát triển lực lượng tình nguyện viên.

Mỗi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên Chữ thập đỏ tiếp tục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nhân đạo; cứu người không phân biệt, trợ giúp theo nhu cầu và mức độ dễ bị tổn thương; dũng cảm dấn thân, đến những nơi hiểm nguy, gian khó, nơi cần giúp đỡ nhất, với đầy đủ kiến thức, kỹ năng, tác phong chuyên nghiệp và điều kiện an toàn; hành động vì hòa bình, bảo vệ sự sống, phẩm giá, hàn gắn tổn thương, vun đắp sự cảm thông, lòng tin và đoàn kết trong nước, quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trao tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu trưng cho các tấm gương nhân ái tiêu biểu. (Ảnh: DUY LINH)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang Nhân dân tiếp tục lãnh đạo, phối hợp, hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao; tôn trọng tính chủ động, đặc thù của Hội, các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo phát triển thực chất, chuyên nghiệp, linh hoạt. Các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm, sáng kiến, cùng xây dựng xã hội đoàn kết, nhân ái, an toàn, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng với truyền thống 80 năm, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, góp sức xây dựng một xã hội mà lòng nhân ái trở thành nếp sống, mỗi cộng đồng có năng lực tự bảo vệ, tương trợ, mỗi người gặp hoạn nạn đều được giúp đỡ kịp thời, có cơ hội phục hồi và vươn lên.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thực hiện nghi thức kích hoạt Cổng Nhân đạo số quốc gia - nền tảng kết nối, cung cấp thông tin và cập nhật các hoạt động nhân đạo trên phạm vi toàn quốc.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giới thiệu, ra mắt dự án “Người Gần Nhất” và Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam - “Ngọn đèn Nhân ái”, ghi nhận những đóng góp đa dạng, thiết thực cho cộng đồng, khích lệ những sáng kiến và nỗ lực bền bỉ trên hành trình nhân đạo.

Trước Lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và tri ân đối với Người sáng lập, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội.