Hoạt động mua vào tiếp sức cho chứng khoán châu Á

Nhà đầu tư theo dõi bảng chỉ số chứng khoán tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,6%, xuống 64.916,7 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,8%, lên 5.768,01 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 0,4%, lên 3.730,92 điểm, trong khi thị trường Hong Kong đóng cửa nghỉ lễ.

Phiên cuối tuần trước, cả ba chỉ số chính tại Phố Wall đều đóng cửa giảm mạnh, trong đó chỉ số Nasdaq Composite mất hơn 2% dưới sức ép từ các tập đoàn lớn như Microsoft, Nvidia, AMD và Amazon. Đợt bán tháo trên thị trường phản ánh quá trình đánh giá lại các yếu tố kinh tế làm nền tảng cho cơn sốt đầu tư vào AI, thay vì chỉ đơn thuần là sự sụt giảm nhu cầu cuối cùng.

Các nhà sản xuất chip và những doanh nghiệp liên quan đến AI tiếp tục chịu áp lực do lo ngại về lạm phát leo thang, chi phí gia tăng, cùng những nghi vấn về thời điểm các khoản đầu tư khổng lồ đổ vào lĩnh vực này trong những năm gần đây có thể mang lại lợi nhuận.

Áp lực bán tháo cũng lan sang châu Á, nơi chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản bị kéo xuống do các cổ phiếu như SoftBank cùng với Advantest và Tokyo Electron. Tuy nhiên, các thị trường như Hàn Quốc, Thượng Hải giành được động lực tăng trong phiên.

Số liệu mới công bố cho thấy nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 4,5% trong quý III/2026, vượt nhẹ so với dự báo. Doanh số bán lẻ cũng ghi nhận kết quả khả quan với mức tăng 1,1%, trong khi tăng trưởng sản xuất công nghiệp đạt 5,5%, đúng như dự báo. Tuy nhiên, những số liệu mới này không tạo ra tác động đáng kể nào đến diễn biến thị trường.

Các nhà đầu tư đang hướng sự chú ý đến mùa công bố báo cáo lợi nhuận quan trọng, với tâm điểm là kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ như Tesla và Meta trong tuần này. Theo Goldman Sachs, Meta là một trong năm tập đoàn công nghệ quy mô lớn đầu tư mạnh vào AI, với tổng chi tiêu vốn của nhóm này dự kiến tăng lên khoảng 1.200 tỷ USD trong năm tới. Các doanh nghiệp lớn khác công bố kết quả kinh doanh trong tuần gồm Netflix, Procter & Gamble, General Motors và GE Aerospace.

Bên cạnh đó, thị trường cũng đang theo dõi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Nhiều dự báo cho rằng Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp, sau khi số liệu lạm phát tại Mỹ cao hơn kỳ vọng. Lãi suất cao gây bất lợi cho các công ty công nghệ, vốn thường phụ thuộc vào vốn vay để tài trợ cho các khoản đầu tư quy mô lớn.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 19/10, chỉ số VN-Index giảm 16,07 điểm (0,94%) xuống 1.689,84 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,22 điểm (0,47%) xuống 257,91 điểm.